Kenia-Shakedown: Titelverteidiger Rovanperä legt vor

Kalle Rovanperä, jüngster Weltmeister aller Zeiten, setzte beim Shakedown zur Rallye Safari, der siebten Saisonstation der Weltmeisterschaft in Kenia, mit der inoffiziellen Bestmarke die erste Duftnote in Afrika.

Der Titelverteidiger und aktuelle Tabellenführer Kalle Rovanperä hat im Shakedown des siebten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft mit der inoffiziellen Bestzeit angedeutet, dass er nur zu gern den Sieg aus dem Vorjahr bei der legendären Rallye Safari der Neuzeit wiederholen möchte. Auf der 5,40 km langen Schotterpiste bei Loldia, Schauplatz auch der zweiten von 19 Schotterprüfungen, setzte er im Toyota GR Yaris Rally1 mit 3:42,4 Minuten die imaginäre Bestmarke. Er war dort 1,5 Sekunden schneller als Ott Tänak im Ford Puma Rally1 und schon 2,2 Sekunden besser als sein Teamkollege und Toyota-Teilzeitpilot Sébastien Ogier, der 2021 in Kenia siegte. Der Tabellenzweite und Italien-Sieger Thierry Neuville notierte im besten Hyundai i20 Rally1 mit 3:34,8 Minuten die viertschnellste Zeit, eine Zehntelsekunde vor Elfyn Evans im dritten offiziellen Toyota.

Takamoto Katsuta sorgte nach seinem Überschlag im dritten Durchgang für einige Arbeit an seinem lädierten Toyota GR Rally1. Der Italien-Zweite Esapekka Lappi musste auf den Shakedown verzichten, weil in der ersten Passage ein starkes Kopfgeräusch an seinem Hyundai i20 Rally1 hörte und deswegen das Auto abstellte.

Die zweite Rallye Safari der Neuzeit wird am Donnerstag, 22. Juni 2023, um 12:46 Uhr MESZ in Nairobi gestartet, anschließend folgt vor den Toren der kenianischen Hauptstadt der 4,84 km lange Zuschauer-Parcours. Die erste Etappe wird am Freitag, 23. Juni 2023, mit der zweiten von sieben Tagesprüfungen ab 05:00 Uhr MESZ fortgesetzt, letzte Entscheidung am Freitag gegen 14:20 Uhr MESZ.

Nach dem Re-Start am Samstag, 24.Juni, ab 05:35 Uhr im zentralen Servicepark in Naivasha folgen zwei Schleifen (= 150,88 km) mit jeweils drei Prüfungen, wobei die letzte, mit 31,04 km auch die längste, um 13:03 Uhr MESZ gestartet wird.

Das Finale am Sonntag, 25. Juni, nach dem Re-Start um 05:20 Uhr MESZ in Naivasha umfasst zwei Schleifen (= 71,38 km) mit jeweils drei Entscheidungen. Nach 1.214 Gesamtkilometern und 19 Prüfungen = 362,68 km) endet die Rallye Safari gegen 15:00 Uhr MESZin Naivasha.

Rallye Safari bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Safari Kenia (22. bis 25. Juni 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 23. Juni 2023, am Samstag, 24. Juni 2023 und am Sonntag, 25. Juni 2023 die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Die Rallye Safari auf ServusTV:

Samstag, 24 Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 9 Elementaita 1 (= 15,08 km)*

14:00 Uhr MESZ: WP 12 Elementaita 1 (= 15,08 km)*

Sonntag, 25. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 16 Hellsgate (= 10,53 km)*

13:00 Uhr MESZ: WP 19 Hellsgate (Power Stage/10,53 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (5,40 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:32,6 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:33,9 3 Ogier/Landais (F), Toyota 3:35,6 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:34,8 5 Evans/Martin (GB), Toyota 3:34,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 3:36,0 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai 3:37,4 8 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 3:41,1 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 3:47,8 10 Serderidis/Malfoy (GR/), Ford 3:55,1

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15