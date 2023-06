Safari: Hyundai wieder kein Glück in Kenia

Hyundai Motorsport hat einen schwierigen siebten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft in Kenia mit Dani Sordo/Cándido Carrera auf dem fünften Platz beendet, die Teamkollegen scheiterten.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (P8) und Esapekka Lappi/Janne Ferm (P13) kehrten am Freitag respektive am Samstag aus ihren Ausfällen zurück, um wenigstens in der Power Stage, die Neuville gewann, Punkte zu sammeln. Hyundai Motorsport hat bei der Safari Rallye Kenia, der siebten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, mit Sordo/Carrera den fünften Platz belegt, was für das gesamte Team ein wahrhaft anstrengendes Wochenende war. Wenigstens gewann Hyundai sechs Prüfungen.

Dani Sordo und Cándido Carrera waren am Sonntag das bestplatzierte Team von Hyundai Motorsport und festigten ihre Position erfolgreich mit einem sauberen und konstanten Lauf. Ihr fünfter Platz brachte dem Hyundai Shell Mobis World Rally Team wichtige Punkte im Herstellerkampf.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe sicherten sich in der Power Stage bei einem aggressiven Lauf mit der Bestzeit die maximale Punktzahl. Die Belgier konnten auch den Rückstand auf den Konkurrenten vor ihnen aufholen und kletterten nach der vorletzten Prüfung auf den achten Gesamtrang. Trotz eines schwierigen Einsatzes in Kenia bleibt Neuville Zweiter in der Fahrerwertung.

Die finnischen Teamkollegen Esapekka Lappi/Janne Ferm gerieten auf der Prüfung Malewa 1 in Schwierigkeiten und verloren aufgrund eines technischen Problems eine Minute Zeit. Sie konnten das Problem an ihrem Hyundai i20 Rally1 für die Nachmittagsrunde beheben und später in der Power Stage den fünften Platz belegen. Es war ein enttäuschendes Ende einer vielversprechenden Veranstaltung für die Crew, die vor ihren Dramen am Samstag auf einem Podiumsplatz gelegen hatte.

Mit einer vierwöchigen Pause bis zum nächsten Schottertest, der schnellen und flüssigen Rallye Estland, wird sich das Team darauf konzentrieren, sich neu zu sortieren, um stärker zurückzukommen und seine Meisterschaftsherausforderung in der zweiten Saisonhälfte neu zu beleben.

Sordo sagte: «Die Safari Rallye Kenia war eine wirklich harte Veranstaltung, aber wir haben zumindest einige Punkte mit nach Hause genommen. Am Ende war es nicht so schlimm, wie es hätte sein können, aber wir hatten etwas mehr erwartet. Der letzte Tag war ganz in Ordnung, an manchen Stellen ziemlich holprig, aber das Auto war wirklich stark, es ist erstaunlich, wie viel man mit diesen Autos durchhalten kann. Wir versuchten, keine Fehler zu machen, um das Auto auf den fünften Platz zu bringen, was uns auch gelang.»

Tabellenzweiter und Kenia-Achter Neuville führte an «Ein hartes und herausforderndes Wochenende. Natürlich haben wir versucht, was wir konnten, aber leider hat es ein weiteres Mal in Kenia nicht geklappt. Um ehrlich zu sein, ist die Frustration groß, denn es ist nicht gut für unsere Meisterschaftsambitionen, aber es ist, was es ist. Wir haben im Auto unser Bestes gegeben, in der Power Stage fünf Punkte geholt und uns auf Platz acht zurückgekämpft, was das Maximum war, was wir heute erreichen konnten.»

Lappi, P13 bei seiner ersten Rallye Safari, meinte: «Es war in vielerlei Hinsicht eine interessante Woche. Das Ergebnis ist nicht das, was wir alle wollten, aber das ist eine andere Geschichte; Ich muss mit der Pace zufrieden sein, die wir hatten und dass wir bis zu unserem technischen Problem gestern wirklich um die Podiumsplätze gekämpft haben. Zumindest in der Power Stage könnte ich versuchen, normaler zu fahren, aber insgesamt muss ich sagen, dass es eine gute Erfahrung war.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir sind äußerst enttäuscht und das gesamte Team ist niedergeschlagen. Dies ist eine Veranstaltung, die die Rallye-Welt liebt, aber es ist eine, bei der wir noch nie stark waren und auch dieses Wochenende waren wir es nicht. Leider hat es für uns eine Reihe von Schwachstellen zutage gefördert, von denen wir dachten, sie seien behoben, insbesondere die Probleme, die Esapekka mit der Kardanwelle hatte. Es tut uns sehr leid für ihn, denn er hat sehr hart gearbeitet und sein tolles Tempo hat ihn in die Lage versetzt, um das Podium zu kämpfen. Probleme mit der Aufhängung hinderten Thierry daran, sich von einem schlechten Start zu erholen, was für uns alle eine Enttäuschung im Kampf um den Fahrertitel darstellt. Dani lieferte, was von ihm erwartet wurde, und trug dazu bei, im Kampf um die Meisterschaft zu bleiben. Insgesamt war es ein schlechtes Wochenende für uns, aber eines, das eine nützliche Plattform sein muss, um unsere technischen Probleme vor der nächsten Rallye zu lösen.» (Hyundai)

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:30:42,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:58,5 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:23,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 5:05,4 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 9:15,4 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 16:15,7 8 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 24:47,0 9 Kajetanowicz/Szczepainak (P), Škoda + 26:23,4 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 27:05,0

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 139 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 102 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 98 4 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 5 Ott Tänak (EE), Ford 97 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 68 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19