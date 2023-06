M-Sport Ford mit Kenya Airways nach oben?

Bei der siebten Runde (22. bis 25. Juni) zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kenia hofft M-Sport Ford nicht nur auf logistische Unterstützung durch Kenya Airways, sondern auch auf einen Aufschwung nach oben.

Im Rahmen der Veranstaltung arbeitet M-Sport zum zweiten Mal in Folge mit Kenya Airways zusammen, die die gesamte Teamlogistik für die Veranstaltung unterstützen wird. Kenya Airways unterstützte nicht nur Flüge für Teammitglieder, sondern spielte auch eine wichtige Rolle beim Transport der Ford Puma Rally1, die am Wochenende nach Kenia fliegen. Die beiden M-Sport Ford Puma Rally1 werden außerdem bei der Rallye Safari eine spezielles Kenya Airways-Lackierung tragen.

Zur Halbzeit der Saison erwarten die Crews die bekanntermaßen brutalen Straßen der Safari. Ott Tänak und Martin Järveoja von M-Sport haben nach wie vor die Spitzenplätze ins Auge, um ihre Meisterschaftsposition zu stärken. Das Paar liegt derzeit auf dem dritten Platz in der Fahrer- und Beifahrerwertung.

Die dominierenden Merkmale der Rallye Safari Kenia sind die unerbittlichen, stark zerfurchten Feldwege, die die Autos auf den 356 Wettbewerbskilometern auf die ultimative Probe stellen.

Tänak beendete die Veranstaltung zum ersten Mal im Jahr 2021 als Dritter in der Gesamtwertung und markiert in diesem Jahr seinen dritten Einsatz in Kenia, seit die legendäre Veranstaltung vor zwei Jahren in die WRC zurückkehrte. Der Este startet in Kenia zum ersten Mal in seinem Ford Puma Hybrid Rally1 und strebt ein starkes Ergebnis an, nachdem er bei den letzten Veranstaltungen positive Fortschritte bei seinem Schotter-Setup gemacht hat.

Pierre-Louis Loubet wird nächste Woche sein Safari-Debüt geben und sich dieser neuen Herausforderung stellen, getragen von einer bisher starken Leistung auf Schotter in dieser Saison. Einerseits ist es für Loubet eine Gelegenheit zum Lernen, andererseits kann er auch auf ein Top-Fünf-Ergebnis hoffen, indem er sein fundiertes Fachwissen auf Schotter nutzt, um die schwierigen Bedingungen zu meistern und ums Überleben zu kämpfen.

Jourdan Serderidis kehrt nach seinem letzten Event in Mexiko in den Puma zurück und macht sich mit seinem neuen Beifahrer Andy Malfoy auf den Weg zur Safari. Letztes Jahr hatte er im Puma den besten siebten Platz seiner Karriere belegt.

Auch Grégoire Munster sitzt wieder am Steuer eines Fiesta Rally2, wenn er in der WRC2-Kategorie antritt. Munster wird seinen ersten Ausflug in Kenia genießen und versuchen, sein Wissen über das Auto aus Portugal und Sardinien zu nutzen, um seine Kampagne in Naivasha zu unterstützen.

Teamchef Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Ich freue mich wirklich auf die Rallye Kenia nächste Woche. Letztes Jahr war es das erste Mal für mich und es war alles, was ich erwartet hatte und noch mehr. Die Rallye bringt unglaubliche Landschaften, Wildtiere und Fans zusammen, um die DNA der Rallye wirklich zur Geltung zu bringen. Man kann sich der Tatsache nicht entziehen, dass dies eine der härtesten Veranstaltungen des Jahres ist und die Prüfungen und das Wetter einen großen Unterschied machen könnten. Wir wissen, dass der Puma hier stark sein kann und das Ziel wird es sein, ein starkes Ergebnis einzufahren. Die Veranstaltung markiert auch eine fortgesetzte Logistikpartnerschaft mit Kenya Airways für die Veranstaltung. Das Team dort ist großartig und mit großer Leidenschaft bei der Rallye und trägt dazu bei, dass unsere Logistikabläufe so rationalisiert und effizient wie möglich ablaufen.»

Ott Tänak sagte: «Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, das Leben rund um die Rallye in Kenia zu genießen, aber es ist natürlich die Tierwelt, die im Vergleich zu unserem Leben in Europa so besonders ist. Wir müssen uns weiteren Herausforderungen stellen, wenn es darum geht, das Auto in Kenia in einem Stück zu halten! Abschnitte in Fech-Fech bedeuten, dass man leicht stecken bleibt und schwer zu verstehen ist, wohin die Strecke führt. Das ist mir bisher noch nicht wirklich gelungen, das muss ich also selbst herausfinden. Wir müssen sicherstellen, dass wir unter den schwierigen Bedingungen keine mechanischen Rückschläge erleiden, und dann liegt es an uns, unsere beste Leistung zu erbringen,»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Ich fühle mich sehr glücklich, in Kenia fahren zu dürfen, es ist ein wirklich magisches Ereignis. Ich bin so glücklich, dort starten zu dürfen und hoffe, dass ich dieses verrückte Abenteuer viel Spaß haben werde! Ich hoffe, dass wir dort etwas Gutes erreichen können. Das Auto ist unter schwierigen Bedingungen schnell, also hoffe ich, dass wir eine gute Leistung erbringen können.»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15