M-Sport setzt auf Heimstärke von Tänak in Estland

M-Sport, Ott Tänak und Pierre Louis-Loubet sind für die Hochgeschwindigkeitspisten beim achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Estland bereit, M-Sport setzt dabei auf die Heimstärke von Tänak.

Obwohl die Veranstaltung in Estland ein relativ neues Gesicht in der Meisterschaft ist und erst 2020 ihr WRC-Debüt feierte, ist die Rallye Estland für Tänak keineswegs ein Rätsel. Mit insgesamt vier Siegen sowohl innerhalb als auch außerhalb der WRC hofft Tänak, sein Wissen und sein Selbstvertrauen bei seinem Heimrennen zu nutzen und auf eine Spitzenplatzierung zu drängen.

Nach einer Reihe rauer und brutaler Schotter-Events stellen die bevorstehenden Rallyes in Estland und Finnland den reibungslosen, schnellen und technischeren Teil der Saison dar, der Tänak so gut liegt. Mit dem dritten Platz bei der Ausgabe 2022 wird der Este versuchen, dieses Tempo mitzugehen und seiner breiten Fangemeinde im eigenen Land eine Show zu bieten.

Das Team steht nun vor der kritischsten Phase der Saison. Die Rallye Estland und die Rallye Finnland liegen praktisch direkt hintereinander im Kalender, was die Logistik der Vorbereitungen vor und nach der Veranstaltung noch anspruchsvoller macht. Aufgrund der begrenzten Zeit wird M-Sport die Autos zwischen den Veranstaltungen nicht nach Großbritannien zurückbringen, sondern alle notwendigen Umbauarbeiten unterwegs durchführen.

Um für die beiden schnellen Schotterrallyes fit zu sein, absolvierten Tänak und Järveoja sowie Loubet und Nicolas Gilsoul letzte Woche jeweils ganze Testtage und legten zusammen über 500 km zurück. Tänak war ebenfalls am Start und holte am vergangenen Wochenende den Sieg bei der estnischen Lõuna-Eesti Ralli. Das Team analysiert nun die gewonnenen Daten und Erkenntnisse, um die Autos für einen starken Auftritt in der nächsten Woche zu optimieren und vorzubereiten.

Mit einem zusätzlichen Jahr Erfahrung im Puma macht sich Pierre-Louis Loubet auf den Weg zur Rallye Estland, nachdem er seit 2020 an allen drei WRC-Auftritten der Veranstaltung teilgenommen hat. Der Franzose wird dieses Wissen und seine bewährte Geschwindigkeit auf Schotter nutzen, um auf seine Ziele hinzuarbeiten - erster Podiumsplatz, den er in diesem Jahr erreichen möchte.

Bei einer Rallye, bei der kleine Fehler große Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben, hoffen sowohl Tänak als auch Loubet auf saubere Läufe über die berühmten Sprünge und Kuppen Estlands.

Teamchef Richard Millener erklärte: «Im Vergleich zur letzten Veranstaltung in Kenia ist Estland eine ganz andere Herausforderung. Es ist eines der schnellsten Events der Saison und dieses Jahr eines der wichtigsten für uns – das Heimrennen von Ott. Wir wissen, dass wir im Laufe des Wochenendes große Unterstützung in seiner Heimat erhalten werden. Wir haben viel Mühe darauf verwendet, uns mit dem Pre-Event-Test und der Lõuna-Eesti-Ralli so gut wie möglich auf die Rallye vorzubereiten. Es wäre fantastisch, wenn Ott zu Hause gut abschneiden würde, und das ist natürlich das Ziel der Rallye. Ich glaube auch, dass Pierre hier eine starke Rolle spielen wird, da er in den letzten drei Jahren gute Erfahrungen mit der Veranstaltung gemacht hat. Estland ist so ein wunderschönes und fantastisches Land.»

Ott Tänak sagte: «Wir hatten ziemlich intensive Vorbereitungen. Wir haben einen Test vor dem Event und dann ein kleine Rallye gemacht, also war es eine große Anstrengung, es für Estland so gut wie möglich zu machen. Offensichtlich geht es bei den nächsten beiden Events ausschließlich um Leistung. Wir geben also unser Bestes und werden herausfinden, wie nah wir an die anderen herankommen. Jetzt, da wir in die zweite Saisonhälfte gehen, werden wir die Meisterschaft auf keinen Fall aus den Augen verlieren, also denke ich, dass wir unser Tempo steigern und alles geben müssen. In Estland klappt es hoffentlich auf einem guten Niveau.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Im Vorfeld einer solchen Rallye müssen viele Änderungen vorgenommen werden. Es ist fast das genaue Gegenteil von dem, was wir in Kenia und einigen der vorherigen Rallyes gesehen haben, die sehr hart waren! Wir können davon ausgehen, dass die Straßen Estlands sehr sauber und sehr schnell sein werden. Wir werden viele Änderungen an den Einstellungen des Autos vornehmen, die Fahrhöhe, die Dämpfer, eigentlich alles. Ich freue mich darauf, es ist definitiv eines der schönsten Events der Saison. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten auf Geraden und in Kurven und überall ist es wirklich eine großartige Veranstaltung für diese Rally1-Autos, ihre Leistung zu demonstrieren. Wir werden versuchen, es zu genießen und hoffentlich ei gutes Ergebnis zu erzielen!» (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 4 Ott Tänak (EE), Ford 98 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 69 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19