Kremer: «Wir im Masters-Titelkampf zurück»

Der dreifache Deutsche Meister und Europachampion Armin Kremer freut sich auf den nächsten Start im WRC2 Masters Cup-Titelrennen, sein Sieg des bei der Rallye Safari Kenia bringt ihn wieder in den Titelkampf zurück.

Kremer, Gewinner der Asien-Pazifik-Meisterschaft 2006, verpasste den Titel der letzten Saison nur knapp, nachdem er vom italienischen Rivalen und Škoda-Fabia-Fahrerkollegen Mauro Miele verdrängt wurde. Er hofft, in diesem Jahr noch einen Schritt weiter zu gehen, denn den WRC2-Masters-Cup-Siegen in Kroatien und Naivasha stehen zwei Ausfälle in Portugal und Sardinien gegenüber. Kremer liegt in der Meisterschaft auf dem vierten Platz, acht Punkte hinter dem Tabellenführer Johannes Keferböck.

«Wir hatten in Portugal und Sardinien zwei Läufe mit null Punkten, dennoch denke ich, wir sind jetzt in der Meisterschaf zurück», sagte er. «Kenia war eine unglaubliche Rallye für uns. Es war neu und es war mein erstes Mal in Afrika und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das wir dort erzielt haben. Es war eine verrückte Rallye und im Vergleich zu europäischen Veranstaltungen nicht normal. Alle sagten, man könne an diesen Ort gehen und dieses Rennen fahren, und man verstehe dieses Rennen. Es wurde dem Abenteuer gerecht! Aber jetzt ist es Zeit für Estland, eine ganz andere Rallye. Mal sehen, was wir tun können.»