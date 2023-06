Safari: Thierry Neuville disqualifiziert

Nächster Schlag im Hyundai-Lager: Thierry Neuville wurde am Sonntagabend disqualifiziert, nachdem die Rennleitung festgestellt hatte, dass der Belgier während der Rallye illegale Besichtigungen durchgeführt hatte.

Der Fahrer von Hyundai Motorsport belegte beim siebten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft den achten Gesamtrang, wurde jedoch nach einer Anhörung auf dem Rallye-Service in Naivasha von der Rennleitung disqualifiziert. Neuville fiel nach Aberkennung aller Punkte vom zweiten auf dem Platz (93 Punkte) in der Fahrerwertung hinter Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sébastien Ogier und Ott Tänak zurück.

Die Stewards fassten die Erkenntnisse aus dem erhaltenen Bericht zusammen, der natürlich unabhängig von den Safari-Rallye-Organisatoren initiiert wurde. Es wurden Fälle angezeigt, in denen nach einer Erkundung festgestellt wurde, dass eine unbefugte Person auf Strecken unterwegs war, die im Verlauf der Rallye als Wertungsprüfungen genutzt werden sollten. Die Person befand sich ohne Genehmigung auf einem Privatgrundstück und wurde an zwei verschiedenen Tagen von Beamten an zwei Orten angehalten. Die den Stewards vorgelegten Beweise deuteten auf Verbindungen dieser Person zu Neuville hin.

Auf Nachfrage gab Neuville den Sportkommissaren umgehend zu, dass ihm die identifizierte Person bekannt sei und dass er diese Person um Unterstützung bei der Identifizierung spezifischer Probleme (Bereiche, in denen sich Steine bewegt hatten) in einigen Wertungsprüfungen gebeten habe.

In Artikel 35.4.2 der Sportbestimmungen der FIA WRC 2023 heißt es: «Nach der Veröffentlichung der Zusatzbestimmungen darf jede Person, die mit einer gemeldeten Besatzung in Verbindung steht, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Rennleiters und der FIA-Rallye-Abteilung weiterreisen oder sich über die Strecke einer Wertungsprüfung der Rallye (außer zu Fuß) bewegen. Diese Regel gilt, bis diese Wertungsprüfung beendet ist, für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist und nicht mehr im Rahmen der Rallye genutzt wird.»

In einer weiteren Entscheidung der Sportkommissare am späten Sonntagabend wurden Oliver Solberg und Beifahrer Elliott Edmondson mit einer zweiminütigen Strafe bestraft, weil sie einen Reifen mehr als die ihnen zugeteilte Anzahl von 26 verbraucht hatten. Die zweiminütige Strafe hatte keinen Einfluss auf die Gesamtwertung des Duos, da Martin Prokop immer noch fast neun Minuten brauchte in Verzug. Durch die Disqualifikation von Neuville rückte Solberg auf den neunten Gesamtrang vor.

NEU !!!

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:30:42,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:58,5 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:23,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 5:05,4 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 9:15,4 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 16:15,7 8 Kajetanowicz/Szczepainak (P), Škoda + 26:23,4 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 29:04,0 10 Prokop/Jurka (CZ), Ford Fiesta + 38:01,1

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 4 Ott Tänak (EE), Ford 98 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 69 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19