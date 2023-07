Latvala/Toyota vergleicht Rovanperä mit Loeb

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat Kalle Rovanperä mit dem neunmaligen WRC-Champion Sébastien Loeb verglichen, nachdem der junge Finne letztes Wochenende die Rallye Estland dominiert hat.

Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen waren einfach nicht aufzuhalten, als sie bei derselben Runde, in der sie 2021 ihren ersten Triumph in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) feierten, den Sieg errangen. 2021 wurde Rovanperä mit 21 Jahren der jüngste Fahrer, der eine WRC-Rallye gewann. Der amtierende Meister Rovanperä übernahm am Freitagnachmittag die Führung, bevor er sich mühelos von Thierry Neuville (Hyundai) absetzte und im Toyota GR Yaris mit 52,7 Sekunden Vorsprung gewann. Die Dominanz des Finnen war so groß, dass er an den letzten beiden Tagen 13 aufeinanderfolgende Bestzeiten erzielte.

Teamchef Latvala verglich Rovanperäs Fahrt mit der des neunmaligen Meisters Sébastien Loeb, als dieser 2005 alle zwölf Prüfungen der Rallye Frankreich auf Korsika im Citroën C4 WRC gewann.

«Für mich war es, als wären Kalle und Jonne in der Flow-Zone», sagte Latvala. Flow-Zone ist eine sichere digitale Plattform für die Nachsorge von Patienten während der Behandlung und wenn der Patient zu Hause ist. «In diese Zone zu gelangen, ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man die Dinge sehr gut macht. Und dann passiert es einfach – alles scheint einfach zu sein und man muss sich nicht anstrengen. Aber wie man diese Zone findet, das ist dann die Frage. Wie Kalle das findet, kann ich nicht beantworten, aber es war eine unglaubliche, unglaubliche Leistung. Es war eine ähnliche Dominanz bei diesem Event wie Sébastien Loeb 2005 auf Korsika.»

«Ich würde sagen, das ist die stärkste Rallye für ihn in der Meisterschaft», fügte Latvala hinzu. «Das ist der Event, den er am meisten liebt, es ist für ihn wie eine Heimrallye.»

Erstaunlicherweise beschrieb Rovanperä seinen Einsatz als «ziemlich einfach», nachdem er es am Freitag geschafft hatte, als er trotz seiner Rolle als Straßenkehrer die Führung übernahm. Der 22-Jährige führt die Tabelle nach der achten von 13 Runden mit 55 Punkten an.

«Am Freitag gab es definitiv Stellen, an denen wir am Limit waren und man muss ständig bis ans Limit gehen, wenn man die Straße öffnet», erklärte er. «Samstagmorgen das Gleiche – wir haben ein bisschen gepusht. Dann haben wir, sagen wir mal, ein recht angenehmes Tempo gefunden, das wir die ganze Zeit ohne große Risiken durchhalten konnten. Danach war es ganz einfach.»