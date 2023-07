Estland: Rovanperä zum ersten, zweiten und dritten

Kalle Rovanperä hat mit dem Toyota Gazoo Racing World Rally Team zum dritten Mal in Folge einen dominanten Sieg bei der Rallye Estland errungen und damit seine Führung in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ausgebaut.

Unter der Führung von Beifahrer Jonne Halttunen fühlte sich Rovanperä an Bord seines GR Yaris Rally1 Hybrid auf einigen der schnellsten Straßen der WRC wieder einmal zu Hause. Am Ende des Freitags hatte er einen knappen Vorsprung, obwohl er auf den Pisten mit lockerem Schotter den Straßenkehrer machen musste, und war danach im wahrsten Sinne des Wortes unschlagbar, als er sich von der Konkurrenz absetzte.

Er verzeichnete eine bemerkenswerte Serie von 13 Bestzeiten in Folge vom Samstagmorgen bis zur Rallye abschließenden Power Stage am Sonntagnachmittag – und war damit der erste Fahrer seit Sébastien Loeb in Deutschland vor 15 Jahren, der bei einem WRC-Lauf eine solche Serie von Bestzeiten erzielte.

Mit zwei Sekunden Vorsprung war er im Finale der Schnellste, sicherte sich mit insgesamt 52,7 Sekunden seinen zweiten Saisonsieg und holte die maximale Punktzahl von 30 Zählern, womit er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 55 Punkte ausbaute. Der Sieg ist sein zehnter in der WRC in den zwei Jahren, seit er der jüngste Sieger aller Zeiten bei der Rallye Estland 2021 wurde.

Elfyn Evans bleibt Zweiter in der Fahrerwertung, nachdem er und sein Beifahrer Scott Martin in der Power Stage die zweitschnellsten waren und nach einem spannenden Kampf um den letzten Podiumsplatz mit Esapekka Lappi (Hyundai) den vierten Gesamtrang belegten – mit nur 7,3 Sekunden Rückstand. Takamoto Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston belegten den siebten Gesamtrang, nur 0,3 Sekunden von einem Platz unter den ersten Sechs entfernt. TGR-WRT hat seinen Vorsprung in der Herstellerwertung auf 57 Punkte ausgebaut.

Teamchef Jari-Matti Latvala erklärte: «Kalle hat diese Rallye wirklich dominiert. Am Freitag als erstes Auto auf der Straße zu starten und am Ende des Tages führend zu sein und dann am Samstag und Sonntag auf jeder Prüfung der Schnellste zu sein und die Power Stage zu gewinnen – das ist einfach absolute Dominanz. Dies ist für ihn wahrscheinlich die stärkste Rallye im Kalender, es ist wie eine Heimrallye für ihn und die, die er am liebsten fährt, und er hat das absolute Maximum daraus herausgeholt, was großartig für seine Titelverteidigung ist. Wir haben auch einen sehr guten Kampf von Elfyn gesehen und er hat auf der Power Stage eine starke Leistung gezeigt und wurde Zweitschnellster. Er hat wirklich wertvolle Punkte für sich selbst, aber auch für die Herstellermeisterschaft gesammelt, wo wir unseren Vorsprung ausgebaut haben. Jetzt freuen wir uns auf die Heimrallye des Teams in Finnland in zwei Wochen und hoffen, dass wir auch dort gewinnen können.“

Sieger Kalle Rovanperä: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier in Estland unseren zehnten WRC-Sieg zu erzielen und diese Rallye zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Für mich ist es eine wirklich schöne Rallye, die mir immer Spaß gemacht hat. Dieses Wochenende war etwas Besonderes: Ab Samstagmorgen gewann ich alle Prüfungen. Ich denke, wir haben unseren Speed gezeigt und gezeigt, was das Auto kann, also bin ich wirklich glücklich. Wir haben mit Jonne gute Arbeit geleistet, sind mit dieser Geschwindigkeit gefahren, ohne wirklich Momente zu haben, und haben die ganze Zeit Druck gemacht, aber trotzdem Spaß am Fahren gehabt, was im Rallyesport nicht immer der Fall ist. Ich fühlte mich wohl im Auto und genoss die schönen Strecken und die großartige Unterstützung, die wir hier hatten.»

Tabellenzweiter Elfyn Evans: «Wir haben das ganze Wochenende über ziemlich intensiv um die Podiumsplätze gekämpft und es ist natürlich enttäuschend, dass wir es am Ende nicht geschafft haben. Wir waren keine Millionen Meilen entfernt, aber leider haben wir es nur ein wenig verfehlt. Am Freitag hat es einige Zeit gedauert, bis wir uns wohl fühlten, und ich denke, da wurde der Großteil des Schadens in Bezug auf unsere Straßenposition für den Rest der Rallye angerichtet. Herzlichen Glückwunsch an Kalle, der dieses Wochenende dominant war. Es ist schwer, mit unserem Ergebnis zufrieden zu sein, aber wir haben bei der Power Stage und der Rallye einige gute Punkte mitgenommen. Es ist auch ein gutes Aufwärmen für die Rallye Finnland und wir werden in der nächsten Woche hart daran arbeiten, dort besser abzuschneiden.»

Takamoto Katsuta: «An diesem Wochenende gab es für mich einige positive und einige negative Aspekte. Es war gut, die Rallye ohne Fehler oder Momente zu beenden, es war also ein recht sauberes Wochenende. Aber mir fehlte an vielen Stellen die Geschwindigkeit, und das muss ich für die nächste Veranstaltung verbessern. Am Anfang hatte ich große Probleme und danach besserte sich das Gefühl, aber ich wollte immer noch mehr Geschwindigkeit zeigen und kann mit meiner Leistung nicht zufrieden sein. Ich werde versuchen, das Positive zu nutzen, zu analysieren, was wir hier gemacht haben, und versuchen, uns für die Rallye Finnland zu verbessern. Herzlichen Glückwunsch an Kalle, Jonne und das gesamte Team zum Sieg.» (Toyota)

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:36:03,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 52,7 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 59,5 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,8 1 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:21,1 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 3:09,9 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,2 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 6:25,6 9 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 9:54,1 10 Pajari/Mölkönen (FIN), Skoda + 10:03,9

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19