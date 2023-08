Toyota und Rovanperä: Mit Heimsieg näher zum Titel

Toyota Gazoo Racing World Rally Team und Kalle Rovanperä wollen die Führung in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ausbauen, wenn sie auf heimischen Straßen bei der Rallye Finnland (3. – 6. August) antreten.

Die Rallye wird nicht nur eine Heimkehr für TGR-WRT sein, das seinen Hauptsitz in der Gastgeberstadt Jyväskylä hat, sondern auch für seine amtierenden Weltmeister Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen, die beide aus der zentralfinnischen Stadt stammen. Dies ist das erste Mal, dass die beiden an einem WRC-Lauf auf heimischem Boden teilnehmen, seit sie sich im vergangenen Oktober ihren ersten Weltmeistertitel sicherten, als Rovanperä der jünge Fahrermeister aller Zeiten wurde.

Der 22-Jährige kehrt nun frisch nach einem dominanten Sieg letzte Woche auf ähnlich schnellen Schotterstraßen im benachbarten Estland zurück, wo er seinen Vorsprung in der Meisterschaft fünf Runden vor Schluss auf 55 Punkte ausbaute. Vervollständigt wird das TGR-WRT-Herstelleraufgebot für die Veranstaltung durch Elfyn Evans, derzeit Zweiter in der Meisterschaft und Gewinner der Rallye Finnland mit dem Team im Jahr 2021, und Takamoto Katsuta, der nach seinem Umzug aus Japan seit mehreren Jahren in Jyväskylä lebt..

Jari-Matti Latvala wechselt seine Position vom Teamchef zum Fahrer. Er wird bei seiner Heimveranstaltung in einem vierten GR Yaris Rally1 Hybrid auf Einladung des TGR-WRT-Vorsitzenden Akio Toyoda, der bei Latvala die Aufgaben des Teamchefs in Finnland übernehmen wird, eine interessante Rückkehr auf den Fahrersitz feiern.

Die Schotterstraßen in den Wäldern rund um Jyväskylä gelten als spirituelle Heimat des Rallyesports und sind für ihre sanfte und schnelle Beschaffenheit sowie ihre zahlreichen Kuppen und Sprünge bekannt. In diesem Jahr beginnt die äußerst beliebte Veranstaltung mit einem feierlichen Start am Mittwochabend vor dem Shakedown am Donnerstagmorgen.

Die traditionelle Harju-Etappe mit gemischtem Untergrund in Jyväskyla eröffnet den Wettbewerb am Donnerstagabend und wird am Ende des Freitags nach zwei Durchgängen von vier Prüfungen nach Nordosten erneut ausgetragen. Die klassischen Prüfungen Laukaa und Lankamaa wurden stark überarbeitet, während die legendäre Myhinpää zum ersten Mal seit 2015 zurückkehrt und Halttula wurde zuletzt 1995 besucht.

Wie üblich ist der Samstag mit 160,68 Wettbewerbskilometern der längste Tag der Rallye und führt mit der ersten Västilä-Prüfung weiter nach Südwesten. Päijälä, Rapsula und Vekkula absolvieren die Wiederholungsrunde. Der Sonntag hat einen neuen Look, die Moksi-Sahloinen gepaart mit einer neuen Power Stage, die im Skigebiet Himos endet, wo auch die Siegerehrung stattfindet.

Teamchef und Fahrer Jari-Matti Latvala: «Die Rallye Finnland ist für unser Team immer ein besonderer Anlass. Für mich wird es dieses Jahr ein ganz spezielles Gefühl sein, bei einer WRC-Veranstaltung wieder hinter dem Lenkrad zu sitzen, und mein Ziel als Fahrer wird in erster Linie darin bestehen, dieses Erlebnis zu genießen. Das Ziel des Teams ist es wie immer, zu gewinnen, und der Fokus liegt dabei auf unseren Stammmannschaften. Kalle und Jonne werden als Weltmeister und Tabellenführer fantastische Unterstützung erhalten, und der Sieg in Estland gibt ihnen guten Auftrieb. Ich denke, die Rallye Finnland könnte eine größere Herausforderung sein, mit unterschiedlichen Gripniveaus und wiederkehrenden Strecken wie Myhinpää, die Kalle noch nie zuvor gefahren ist. Elfyn weiß inzwischen, was es braucht, um in Finnland zu gewinnen, und wir hoffen, dass er erneut herausfordern kann und dass Taka auch auf Straßen, die ihm normalerweise Spaß machen, mit Zuversicht fahren kann. Wir können mit einer hart umkämpften Rallye rechnen und das Team hat diese Woche bei den Tests hart gearbeitet, um unseren Fahrern das bestmögliche Auto zu bieten.»

Titelverteidiger und WRC-Leader Kalle Rovanperä: «Unsere Heimrallye fühlt sich immer ein bisschen anders an als jede andere Rallye, vor allem, weil sie in unserer Heimatstadt stattfindet und weil es auch eine Heimrallye für das Team ist. Es gibt also immer mehr Aufregung und große Unterstützung von allen Fans und ich möchte mein Bestes geben, um es zu gewinnen, wenn wir können. Gleichzeitig müssen wir im Hinblick auf die Meisterschaft klug vorgehen und dürfen den Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben, nicht verspielen. Als Erster auf der Straße in Finnland zu starten, ist es nie einfach, mit der Geschwindigkeit der schnellen Fahrer hinter uns mitzuhalten oder die Zeit danach aufzuholen: Letztes Jahr haben wir am Freitag rund 20 Sekunden verloren und im weiteren Verlauf der Rallye fast 15 Sekunden gutgemacht. Aber schauen wir mal, was wir dieses Jahr schaffen können.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Die Rallye Finnland ist sicherlich ein Höhepunkt der Saison, insbesondere für die lokalen Fahrer, aber auch für mich. Mir macht die Veranstaltung immer Spaß und ich freue mich darauf. Es gibt kein vergleichbares Gefühl wie das Fahren auf den finnischen Rallye-Straßen, und wenn man mit seinem Auto eins sein kann, kann man in punkto Fahrspaß am Steuer nicht mithalten. In Estland war ich nicht ganz zufrieden, aber Finnland ist nicht ganz dasselbe: Es gibt einige unterschiedliche Eigenschaften und ein anderes Setup kann erforderlich sein. Unsere Tests in Finnland diese Woche geben uns eine gute Chance, uns vorzubereiten und sicherzustellen, dass wir mit dem richtigen Setup in die Rallye starten, was entscheidend ist.»

Takamoto Katsuta: «Die Rallye Finnland ist eine ganz besondere Rallye, auf die ich mich immer freue. Ich betrachte sie als meine zweite Heimrallye, da ich als Rallyefahrer auf finnischen Straßen aufgewachsen bin. Die Geschwindigkeiten sind ähnlich wie in Estland, aber das Fahrgefühl ist völlig anders, da die Haftung auf der Straße normalerweise sehr hoch ist. Ich möchte meine Geschwindigkeit gegenüber der letzten Rallye verbessern und konnte meinen Testtag diese Woche nutzen, um zu verstehen, was bei mir in Estland nicht funktioniert hat, und um ein gutes Auto-Setup für die finnischen Straßen zu finden. Ich werde versuchen, die Rallye zu genießen und so viel wie möglich zu pushen. Es ist wichtig, ein gutes Ergebnis für die Mannschaft zu erzielen, für mich und meine Familie, die auch dort zuschauen wird.» (Toyota)

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19