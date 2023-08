Ogier wieder in Griechenland am Start 12.08.2023 - 15:27 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Ogier

Sébastien Ogier kehrt nächsten Monat zum ersten Mal seit Juni wieder in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zurück und erhöht die Zahl der Rally1-Teilnehmer bei der Akropolis-Rallye Griechenland auf zehn.

Ogier wird zusammen mit seinen Toyota Gazoo Racing-Teamkollegen Elfyn Evans und Kalle Rovanperä an der 70. Ausgabe der Veranstaltung teilnehmen, die vom 7. bis 10. September in und um die zentralgriechische Stadt Lamia stattfindet. Er strebt seinen vierten Saisonsieg an, seinen letzten Sieg hatte er bei seinem letzten Saisonsstart bei der Safari Rallye Kenia erzielt.



Von seinen Teamkollegen wird der achtfache Weltmeister wahrscheinlich seine härteste Konkurrenz bekommen, denn Rovanperä, Sieger von Griechenland 2021, führt in der Meisterschaftswertung derzeit mit 25 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Evans. Takamoto Katsuta, der bei seinem «Heimspiel» in Jyväskylä erstmals 2023 auf dem Podium stand, wird einen vierten GR Yaris Rally1 Hybrid fahren, allerdings ist er für die Teamwertung nicht genannt.



Der Akropolis-Sieger von 2022, Thierry Neuville, ist zurück, um das Team von Hyundai Motorsport anzuführen, wie immer an der Seite von Esapekka Lappi, während Dani Sordo, wie Ogier, seinen ersten Auftritt seit Kenia haben und den dritten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid steuern wird.



Nach zwei unvergesslichen (Pech-)Läufen will M-Sport Ford in Griechenland wieder auf die Beine kommen, wobei die Stammfahrer Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet vom Einheimischen Jourdan Serderidis im dritten Puma Rally1 bei dessen vierten Saisonstart und letztem WRC-Einsatz unterstützt werden.



Griechenland verfügt über eines der stärksten und größten WRC2-Teilnehmerfelder der letzten Zeit, mit den fünf besten Fahrern der Meisterschaftswertung unter den 30 WRC2-Startern. An der Spitze steht der Meisterschaftsführende Andreas Mikkelsen, der einen identischen Škoda Fabia RS Rally2 fahren wird, gefolgt von Sami Pajari, Oliver Solberg und Gus Greensmith, die in der Gesamtwertung jeweils auf den Plätzen drei bis fünf liegen. Den Auftakt der Fabia-Partie macht Yohan Rossel, der derzeit in seinem Citroën C3 Rally2 auf dem zweiten Gesamtrang liegt.



Darüber hinaus werden acht Teams für die Endrunde der Junior WRC Championship antreten. Während derzeit der Ire William Creighton die Tabelle anführt, bedeutet die doppelte Punkteausbeute für die Endrunde, dass der Titel alles andere als sicher ist.