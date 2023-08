Loeb: Rallye mit Freundin Godey im VW Polo 29.08.2023 - 11:11 Von Toni Hoffmann

© Skoda Laurène Godey und Sébastien Loeb beim Azoren-Sieg

Der neunfache Rekordchampion Sébastien Loeb wird bei seinem zweiten Rallye-Start 2023 erneut von seiner Lebensgefährtin Laurène Godey als Co-Pilotin begleitet, im Polo R5 startet er bei allye Charlemagne Golden Palace.

Sébastien Loeb wird seinen zweiten Rallye-Start in diesem Jahr bestreiten. Der neunfache Rekordchampion wird nächsten Monat in einem Volkswagen Polo GTI R5 bei der Rallye Charlemagne Golden Palace, Teil des französischen Pokals, an den Start gehen. Der 80-fache Rekordsieger Loeb war in den letzten Jahren in mehreren Bereichen des Motorsports aktiv, hat seit Beginn des Jahres 2020 jedoch nur acht Rallyes bestritten.



Sein letzter Einsatz war die Azoren-Rallye im März, die er in einem Škoda Fabia RS Rally2 gewann. Es war sein allererster Versuch bei der berühmten Inselveranstaltung und seine erste Rallye mit seiner Partnerin Laurène Godey als Beifahrerin. Loeb wird im Norden Frankreichs erneut für Aufsehen sorgen, wo er zum ersten Mal einen VW Polo R5 fahren wird, die Marke, die seinem alten Rivalen Sébastien Ogier den größten Erfolg bescherte. Aber die Straßen werden ihm bekannt sein, zumindest wenn er sich an sie erinnern kann, seit er 1997 das letzte Mal an der Veranstaltung teilgenommen hat.



Vor 26 Jahren war es noch ein Lauf des französischen Pokals, und der Rallye-Neuling Loeb fuhr mit großen Augen einen Peugeot 106 Rallye auf den 24. Gesamtrang und den ersten Platz in der N1-Klasse. Seitdem Loeb zum berühmtesten Gesicht des Rallyesports geworden ist, haben die Organisatoren der reinen Asphaltveranstaltung mehrfach versucht, Loeb wieder für die Teilnahme an der Rallye zu gewinnen. Die diesjährige Ausgabe findet vom 29. September bis 1. Oktober statt.



Loebs Programm hat sich für 2023 geändert, da er eigentlich die gesamte Saison der Rallycross-Weltmeisterschaft bestreiten sollte, aber letzten Monat verlor er seinen Lancia Delta Evo-E RX durch einen Brand in Lydden Hill und wird den Rest der Saison verpassen. Seine Einsätze in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft mit dem Bahrain Raid Xtreme-Team in einem Prodrive Hunter umfassen nur wenige Wettkampfwochen im Laufe des Jahres.