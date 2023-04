Sébastien Loeb zurück in Rallycross-Weltmeisterschaft

Der neunmalige Rallye-Weltmeister hat seine Rückkehr in die World RX nach vierjähriger Abwesenheit bestätigt, mit seinem Prodrive-Teampartner Guerlain Chicherit und dessen Lancia.

Der 80-fache Rallye-Rekordsieger Loeb braucht definitiv keine Herausforderung mehr. Mit 49 Jahren hat er tatsächlich seine Präsenz in der Disziplin, in der er von 2016 bis 2018 unter den Farben von Peugeot unterwegs war, nun schriftlich bestätigt. Diesmal in einem Lancia Delta Evo-E RX, der von Guerlain Chicherits Team Special ONE Racing entwickelt und betrieben wird. Obwohl elektrisch, erfüllt der Delta das Reglement der neuen Königsklasse, des RX1e, und wird von zwei Motoren mit je 250 kW (also insgesamt 680 PS) angetrieben.

«Ich gehöre zu einer Generation, die mit Rallye-Siegen von Lancia Delta aufgewachsen ist», sagte Loeb, der in der einzigartigen Position sein wird, neben seiner Weltmeisterschaftskampagne im selben Jahr um zwei Weltmeistertitel zu kämpfen. «Daher habe ich natürlich ein Faible für dieses Auto. Aber als Guerlain zum ersten Mal mit mir darüber sprach, Rallycross anzugehen, dachte ich, er sei verrückt! Dann habe ich das Auto im Dezember 2022 getestet und war sofort von seinen dynamischen Qualitäten überzeugt. Ich habe großes Vertrauen in dieses Projekt und freue mich darauf, es auf Rennstrecken auf der ganzen Welt voranzutreiben.»

Chicherit, Teamkollege von Loeb in diesem Jahr bei der Dakar, wird dieses Projekt unbedingt mit seinem neuen Team Special ONE Racing, der Sportabteilung von Special ONE, einem Unternehmen, das für die Herstellung und den Vertrieb sauberer Fahrzeuge wie dem Delta Evo-e verantwortlich ist, durchführen wollen.

«Es ist ein Traum für mich, zwei Autos meiner eigenen Marke in der World RX einzusetzen, von denen eines einer Legende des Sports anvertraut wurde. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, um Special ONE Racing zu einem führenden Team zu machen. In dieser Saison haben wir die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben, indem wir als Erster ein umgerüstetes Auto bei einem Weltmeisterschaftsrennen gewinnen.»

Die RallyCross-Weltmeisterschaft 2023 beginnt am 3. und 4. Juni auf der portugiesischen Rennstrecke von Montalegre und besteht aus neun Läufen, darunter ein beispielloses Finale in Hongkong.