Akropolis: Drama um Neuville, nun Rovanperä vorne

Die zweite Schleife der zweiten Etappe der 70. Rallye Akropolis, zehnte Runde zur Weltmeisterschaft (WRC), brachte einige Dramen wie den Ausfall des führenden Thierry Neuville und auch den Absturz von Sébastien Ogier.

Die Rallye Akropolis gilt mit ihren manchmal oft brutalen Schotterpisten als eine der härtesten Rallyes in der Weltmeisterschaft und wird auch gerne als die europäische Rallye Safari bezeichnet. Diese Härte traf nun auch den führenden Vorjahressieger und WM-Dritten Thierry Neuville, der seinen Hyundai i20 Rally1 auf der zehnten Prüfung mit beschädigter Lenkung abstellen musste, nachdem er ein größeres Loch in der Schotterpiste traf.

Damit wechselte die Spitze zurück an den achtfachen Champion und dreimaligen Saisonsieger Sébastien Ogier. Doch sein sechster Saisoneinsatz im GR Yaris Rally1 sollte am Ende der zweiten Etappe nicht von Erfolg gekrönt sein. Er beschädigte auf der letzten Tagesentscheidung die linke hintere Aufhängung. Mit einem Verlust von fast dreieinhalb Minuten fiel er auf den vierten Rang (+ 3:44,8) zurück.

Damit wurde einer an die Spitze gehievt, der damit nicht so gerechnet hatte. Neuer Spitzenreiter für das Griechenland-Finale am Sonntag mit drei Prüfungen ist nun der in der WRC führende Titelverteidiger Kalle Rovanperä, Hellas-Sieger von 2021, in einem weiteren Toyota.

«Und nun bin ich vorne», wunderte sich Rovanperä etwas. «Wir hatten mit Sébastien einen schönen Kampf, weil wir auch für die Meisterschaft puschen mussten. Ich denke, für uns war es ein guter Tag.»

Der nächste, der sich ebenfalls etwas wunderte, war Dani Sordo, der plötzlich im Huyndai i20 Rally1 mit einem Rückstand von 2:04,4 Minuten auf dem zweiten Platz lag. Sordo war mit seiner Leistung zufrieden: «Die letzte Prüfung hat gepasst. Ich habe stark gepusht. Das Auto lief bestens.»

Auf der letzten Tagesprüfung verlor der Finnland-Sieger und Tabellenzweite Elfyn Evans im dritten Toyota seine Position um 5,0 Sekunden an Sordo und wurde nun auf Platz drei (+ 2:09,4) geführt. «Das war eine sehr harte Prüfung. Ich hörte hinten ein komisches Geräusch und ging etwas vom Gas, weil ich durchkommen wollte», erklärte Evans seinen Platzverlust, dem der 58-fache Laufsieger Ogier von 1:35,4 Minuten nun auf P4 folgte.

Das nächste Opfer war Esapekka Lappi, der sich ohne Vorderradantrieb und nur mit Heckantrieb am Hyundai i20 Rally über die letzte Prüfung schleppte und Ott Tänak, mit 3:40 Strafminuten gelastet, im Ford Puma Rally1 auf dem fünften Platz (+ 4:49,7) passieren lassen musste. Der Rückstand von Lappi auf P6 stieg auf 6:16,2 Minuten an.

Das Toyota-Lager musste einen weiteren Schlag verdauen. Takamoto Katsuta verlor wegen zweifachen Reifenwechsels am GR Yaris Rally1 auf der elften Entscheidung mehr als fünf Minuten und fiel auf den siebten Rang (+ 7:02,3) zurück.

In der WRC2 meldete plötzlich der zweifache Saisonsieger Andreas Mikkelsen im Škoda Fabia seine Ansprüche auf den zweiten Titelgewinn nach 2021 an. Mikkelsen, zu Beginn der zweiten Etappe in der WRC2 noch Achter, übernahm am Tagesende die Gruppenführung, nur vier Zehntelsekunden vor seinem Markenkollegen Gus Greensmith, aber schon 1:05,2 Minuten vor Yohan Rossel (Citroën C3).

Stand nach der 12. von 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:29:40,5 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:04,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:09,4 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 3:44,8 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:49,7 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 6:16,2 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 7:02,2 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 8:51,1 9 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 8:51,4 10 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:56,3

Die Rallye Akropolis auf ServusTV:

Samstag, 09. September 2023:

10:00 Uhr MESZ: WP 9 – Eleftherohori 1 (18,02 km)*

17:00 Uhr MESZ: WP 12 - Eleftherohori 2 (18,02 km)*

Sonntag, 10. September 2023:

09:00 Uhr MESZ: WP 14 – Grammeni 1 (19,77 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 15 – Grammeni 2 (Power Stage/19,77 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Rallye Akropolis bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch den Rallye-Klassiker in Griechenland (08. – 10. Septmeber 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 21 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (08. September), am Samstag (09. September) und am Sonntag (10. September) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.