Griechenland: Vorjahressieger Neuville in Bestform

Beim griechischen Schotter-Klassiker Akropolis, der zehnten Station der Weltmeisterschaft, präsentierte sich der Vorjahressieger Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 mit der erneuten Führung in Bestform.

Die Lage in Griechenland hat sich nach dem beendeten Starkregen am ersten echten Kampftag entschärft. Die zuvor sehr schlammigen Schotterpisten erwiesen sich am Freitagvormittag leicht abgetrocknet und befahrbar.

Den nur 1,48 km kurzen Auftakt am Donnerstagabend am Mittelmeerufer von Athen sicherte sich noch der Titelverteidiger Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1. Als es aber am Freitagmorgen raus ins offene Gelände mit den berühmt-berüchtigten Schotterpisten Griechenlands ging, griff der Vorjahressieger und Tabellendritte Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 an. Er schnappte sich auf der ersten von sechs Prüfungen am Freitag die Führung. Nach der vierten Entscheidung lag er aber nur noch 2,4 Sekunden vor dem stark attackierenden Sébastien Ogier, der als Teilzeitarbeiter im Toyota GR Yaris Rally1 seinen sechsten Saisoneinsatz bestreitet, 3,4 Sekunden vor Rovanperä, der gemäß seiner Position als Tabellenführer wieder als erstes Fahrzeug auf die inzwischen weniger schlammigen Pisten musste.

Neuville zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden: «Es lief ganz gut. An manchen Stellen habe ich versucht, den Spuren auszuweichen. Die weichen Reifen fühlten sich etwas schwammig an, weil es für weiche Reifen zu hart war.»

«Die letzte Prüfung hat für uns gut gepasst. Es war besser als beim ersten Durchgang», erklärte der achtfache Champion und dreimalige Saisonsieger Ogier. «Die nächsten zwei Prüfungen dürfen etwas schwieriger sein, weil wahrscheinlich unsere Streckennoten nicht genau stimmen werden.»

Rovanperä meinte: «Die Bedingungen haben sich gebessert, aber nicht so gut für uns, weil es immer trockener wird und allmählich der lose Schotter kommt.»

9,8 Sekunden hinter Rovanperä reihten sich der Finnland-Sieger und WM-Zweite Elfyn Evans im dritten Toyota Yaris und zeitgleich Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rally1 ein. Hyundai-Teilzeitpilot Dani Sordo erreichte mit einem Rückstand von 19,5 Sekunden den sechsten Rang, 6,1 Sekunden vor dem Toyota-Piloten Takamoto Katsuta.

Aus Sicherheitsproblemen mit den Zuschauern wurde die vierte Prüfung nach der Passage des Einheimischen Jourdan Serderitis als achtes Fahrzeug abgebrochen.

Es ist wie ist, das Pech begleitet M-Sport Ford auch in Griechenland. Der Schweden-Sieger Ott Tänak kassierte 3:40 Strafminuten, weil er wegen selbst durchgeführter Reparaturarbeiten am Ford Puma Rally1 zu spät den Reifenservice verließ. Damit fiel Tänak von P4 außerhalb der Top 10. Sein Teamkollege Pierre-Louis Loubet blieb mit einem technischen Problem auf dem Weg zur ersten Entscheidung am Freitag liegen.

Stand nach der 4. (Abbruch) von 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 24:01,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 2,4 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,8 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 15,6 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 15,6 6 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 19,5 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 24,6 8 Serderitis/Miclotte (GR/B), Toyota + 3:16,3

Die Rallye Akropolis auf ServusTV:

Samstag, 09. September 2023:

10:00 Uhr MESZ: WP 9 – Eleftherohori 1 (18,02 km)*

17:00 Uhr MESZ: WP 12 - Eleftherohori 2 (18,02 km)*

Sonntag, 10. September 2023:

09:00 Uhr MESZ: WP 14 – Grammeni 1 (19,77 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 15 – Grammeni 2 (Power Stage/19,77 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Rallye Akropolis bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch den Rallye-Klassiker in Griechenland (08. – 10. Septmeber 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 21 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (08. September), am Samstag (09. September) und am Sonntag (10. September) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.