Droht der Rallye Akropolis wegen Regens Absage? 05.09.2023 - 14:17 Von Toni Hoffmann

© wrc Kalle Rovanperä 2021 in Griechenland

Es wird erwartet, dass heftige Regenfälle und Stürme die Veranstaltung in Griechenland für Tage heimsuchen werden, die Teilnehmer der Akropolis-Rallye wurden vor Stürmen gewarnt.

In Zentralgriechenland ziehen starke Stürme mit sintflutartigen Regenfällen auf, die die Vorbereitung und Durchführung der Rallye-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende erheblich beeinträchtigen könnten.



In einem offiziellen Bulletin von Sonntag machte Anita Passalis, Rallyeleiterin der Rallye-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende, alle Teams und Crews auf den bevorstehenden erheblichen Wetterumschwung aufmerksam. Es wird erwartet, dass es pünktlich zum ersten von drei Erkundigungstagen (Recce) regnen wird.



In dem Bulletin heißt es: «Laut Wettervorhersage wird es nächste Woche starken Regen und möglicherweise Stürme über dem Rallyegelände geben. Der Veranstalter überwacht ständig die Streckenbedingungen und erstellt Notfallpläne für den Fall, dass die Besichtigung nicht wie geplant möglich ist. Alle Teilnehmer sind verpflichtet, ihre Zelte und andere Bauten im Servicepark zu sichern und ihre Servicestationen jederzeit besetzt zu halten, falls das Gebiet von extremen Wetterbedingungen heimgesucht wird.»



Was für einen Unterschied eine Woche macht. Vor sieben Tagen ging es in der Geschichte um Temperaturen, die weiterhin bei über 50 Grad liegen, flächendeckende Sonne und die Angst vor der Ausbreitung von Waldbränden. Meteorologen rechnen nun mit einer Woche voller Regen, wobei bis Dienstag und Mittwoch möglicherweise Gewitter in die Region Lamia ziehen.



Der Recce und der frühe Wettbewerb der Veranstaltung wurden vor zwei Jahren von heftigen Regenfällen heimgesucht, aber diese Prognosen gelten als schlechter als die, mit denen die Organisatoren im Jahr 2021 konfrontiert waren.



Ein unmittelbares Problem für die Crews wird die Reifenzuteilung sein, wobei Pirelli verständlicherweise die erste Option zugunsten der harten Scorpion-Mischung gewählt hat. Ein weicherer Bezug wäre besser für potenziell nasse, schlammige und deutlich kühlere Bedingungen geeignet.



Im Gespräch mit DirtFish am Sonntagabend vom Strand aus sagte Oliver Solberg: «Wir hören viel über den Wetterwechsel. Wir sitzen hier und essen am Strand zu Abend und es ist schön, aber die Rede ist von bevorstehenden Gewittern – möglicherweise schlimmer als vor ein paar Jahren. Das würde die Sache ziemlich schwierig machen. Diese Straßen sind schon so lange trocken, dass es ein bisschen chaotisch werden könnte. Warten wir ab, was kommt, aber so oder so wird die Akropolis ein kniffliges Ereignis.»