Griechenland: Spitzenduell: Neuville vs. Ogier

Die zweite Etappe der 70. Rallye Akropolis, Schauplatz des zehnten Laufes zur Weltmeisterschaft (WRC), ist zu einen Duell um die Spitze zwischen Thierry Neuville (Hyundai) und Sébastien Ogier (Toyota) geworden.

Der Vorjahressieger Thierry Neuville startete in seinem Hyundai i20 Rally1 zwar als Leader in die zweite Etappe. Auf der ersten Samstag-Entscheidung wurde der fünffache Vizechampion Neuville allerdings vom achtmaligen Titelgewinner und dreifachen Saisonsieger Sébastien Ogier bei seinem sechsten Saisonstart im Toyota GR Yaris Rally1 entthront und auf den Ehrenrang verwiesen. Auf der nächsten Entscheidung brachte allerdings ein Fahrfehler von Ogier, der einen Abzweig verpasste und den Motor abwürgte, die Führung an Neuville zurück. Zur Mitte der zweiten Etappe und nach neun von 15 Prüfungen lag Neuville 10,9 Sekunden vor Ogier. 12,8 Sekunden hinter Ogier ordnete sich dessen in der WRC führende Teamkollege Kalle Rovanperä ein.

Neuville sagte: «Die letzte Prüfung war nicht schlecht, aber sie war sehr hart. Ich denke, beim zweiten Durchgang wird es noch schwieriger. Der Nachmittag wird hart.»

Ogier führte an: «Wir waren etwas vorsichtig, wir wollten nichts riskieren, was aber nicht bedeutet, dass wir aufgeben.»

«Wenn die Pisten nicht ganz trocken sind, gefällt mir das besser. Das Auto läuft ohne Probleme, die Reifen arbeiten gut, also passen die Bedingungen zu meinem Fahrstil», meinte der Titelverteidiger Rovanperä.

Nach Problemen mit der Öltemperatur seines Toyota GR Yaris Rally1 war der Finnland-Sieger und WM-Zweite Elfyn Evans auf der neunten Prüfung im Sparmodus unterwegs, was ihn seinen vierten Rang kostete. Er fiel hinter dem Hyundai-Teilzeitpiloten Dani Sordo (+ 1:48,0) auf den fünften Platz (+ 1:54,4) zurück.

Ihm folgte sein Toyota-Partner Takamoto Katsuta (+ 1:59,7). Esapekka Lappi lag im dritten Hyundai i20 Rally1 schon um 3:52,4 Minuten etwas abgeschlagen auf dem siebten Platz, 34,5 Sekunden vor Ott Tänak, der im Ford Puma Rally1 mit 3:40 Strafminuten belastet ist.

In der WRC2 hat der führende Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) auf P9 in Gus Greensmith einen neuen Verfolger. Der letztjährige M-Sport-Werkspilot Greensmith lag im Skoda Fabia Rally2 nur 7,6 Sekunden hinter Rossel.

Stand nach der 9. von 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1.42:58,4 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 10,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 27,7 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:48,0 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:54.4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:59,7 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:52,4 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:26,9 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 6:29,8 10 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 6:37,4

Die Rallye Akropolis auf ServusTV:

Samstag, 09. September 2023:

10:00 Uhr MESZ: WP 9 – Eleftherohori 1 (18,02 km)*

17:00 Uhr MESZ: WP 12 - Eleftherohori 2 (18,02 km)*

Sonntag, 10. September 2023:

09:00 Uhr MESZ: WP 14 – Grammeni 1 (19,77 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 15 – Grammeni 2 (Power Stage/19,77 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Rallye Akropolis bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch den Rallye-Klassiker in Griechenland (08. – 10. Septmeber 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 21 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (08. September), am Samstag (09. September) und am Sonntag (10. September) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.