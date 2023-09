Neue Homepage – Zentral Europa Rallye auf einen Blick

Noch übersichtlicher, noch informativer, noch mehr Wissenswertes zur neuen WRC-Rallye, dreisprachige Seite (Deutsch / Englisch / Tschechisch) bietet alle Infos für den Rallyebesuch.

Während viele Rallyefans längst die Tage bis zur Zentral Europa Rallyezählen, haben die Organisatoren ihren Service noch einmal verbessert: Auf der überarbeiteten Homepage der neuen Veranstaltung im Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gibt es ab sofort noch mehr Informationen sowie eine vereinfachte Navigation. Im neuen Ticket-Onlineshop sind nun neben den Tages- und Wochenend-Tickets auch die Eintrittskarten für die Super Special Stage in Velka Chuchle vor den Toren von Prag online erhältlich. Zu erreichen ist die Homepage wie bisher unter der Adresse centraleuropeanrally.eu





Die Zentral Europa Rallye ist international: Fans aus ganz Europa wollen das Motorsport-Spektakel in den drei Gastgeberländern Deutschland, Österreich und Tschechien erleben. Entsprechend mehrsprachig ist natürlich auch die Homepage, auf der User in Deutsch, Englisch und Tschechisch navigieren können. Sie finden auf der überarbeiteten Plattform nun noch mehr Informationen und können damit ihren Rallyebesuch von A bis Z planen. So sind Hintergrundinfos rund um die Rallye-WM und die Veranstaltung ebenso zu finden, wie der exakte Zeitplan und Ablauf, der nun auch als PDF-Dokument online verfügbar ist. Und natürlich wird das Angebot bis zur Veranstaltung vom 26. bis 29. Oktober 2023 stetig weiter wachsen. Schon in den kommenden Tagen werden etwa Infos zu den genauen Streckenverläufen und der Lage der Zuschauerzonen die Planung des Rallyebesuchs weiter vereinfachen.





Tickets für den spektakulären Auftakt in Prag erhältlich





Ein wichtiger Navigationspunkt für viele Besucher der Homepage ist der Online-Ticketshop, der nun alle im Vorverkauf verfügbaren Tickets enthält. Dazu zählen insbesondere auch die Karten für die spektakuläre Auftakt-Prüfung in Velka Chuchle am Stadtrand von Prag: Auf der Pferderennbahn wird ein ultrakompakter Rundkurs eingerichtet, der insbesondere von den Plätzen auf der überdachten Tribüne aus perfekt einzusehen ist. Sitzplätze auf der Tribüne sind dort für 80,00 Euro erhältlich, im Stehplatzbereich fallen 40,00 Euro an. Und natürlich gibt es auch für die zweite Prüfung des Auftakt-Tages in Klatovy Steh- und Sitzplätze weiterhin online (Stehplatz 34,00 Euro bzw. 17,00 Euro für Inhaber des Rally Pass, Sitzplatz 68,00 Euro). Für die weiteren Tage sind Tageskarten (Freitag / Samstag je 45,00 Euro, Sonntag 35,00 Euro) oder der Rally Pass (Freitag – Sonntag, 99,00 Euro) erhältlich.