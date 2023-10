Chile: Licht und starker Schatten bei Hyundai

Hyundai Motorsport hat bei der Rallye Chile, der drittletzten Station der Weltmeisterschaft (WRC), sein 14. Podium der Saison geholt, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe belegten den zweiten Platz.

Die belgische Hyundai-Crew sicherte sich am letzten Tag eines ereignisreichen Laufes der WRC-Saison 2023 drei Bestzeiten. Ihre finnischen Teamkollegen Teemu Suninen/Mikko Markkula schieden auf der vorletzten Prüfung der Rallye nach einem vielversprechenden Auftritt enttäuschend aus. Esapekka Lappi/Janne Ferm verunfallten schon auf der ersten Entscheidung.

Thierry Neuville und Martijn Wydeaghe haben sich nach der zweiten Ausgabe der Rallye Chile, dem 11. Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, einen Podiumsplatz für Hyundai Motorsport gesichert. Die Belgier erbten den zweiten Platz von Teemu Suninen und Mikko Markkula, nachdem die Finnen auf der vorletzten Prüfung aus dem Rennen ausgeschieden waren.

Am Sonntag gab es zwei anspruchsvolle und technische Prüfungen: Las Pataguas (SP13/15, 13,20 km) und El Poñen (SP14/16, 13,86 km). Die neuen Prüfungen waren nicht weniger anspruchsvoll als die vorherigen, da die schnellen, engen Straßen keinen Raum für Fehler ließen.

Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team hatte den perfekten Start in den letzten Tag. Mit einem Blick auf Elfyn Evans im Rückstand und mit dem anderen darauf, den Rückstand auf ihre Teamkollegen auf dem zweiten Platz zu verringern, waren Neuville und Wydaeghe in starker Form. Auf der SP13 Las Pataguas 1 fanden sie den Rhythmus, der ihren Vorsprung auf 15,7 Sekunden ausbaute und den Rückstand auf Suninen/Markkula auf unter zehn reduzierte. Die Finnen lagen nicht weit hinter ihnen und ihre eigene engagierte Leistung sicherte Hyundai Motorsport einen Doppelsieg auf der Etappe.

Anschließend richtete sich die Aufmerksamkeit auf SS14 El Poñen 1, eine Generalprobe für die Power Stage der Veranstaltung. Neuville lag erneut an der Spitze der Wertung, während der Kampf um den zweiten Platz immer hitziger wurde. Suninen lag in der ersten Zwischenzeit zunächst vor seinem Teamkollegen, verlor jedoch durch einige Ausrutscher Zeit, während er am Limit fuhr. Es war ein weiterer Doppelsieg auf der Prüfung, und der Rückstand zwischen ihnen betrug vor Beginn des Aufschlags nur 6,7 Sekunden.

Leider kam es dann zu einer Katastrophe. Während Neuville an diesem Tag seine dritte Bestzeit in Folge holte, streifte Suninen sieben Kilometer auf der SS15 Pataguas einen Baumstumpf. Der Schaden an ihrem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bedeutete, dass sie nicht weiterfahren konnten, was für die finnische Crew ein herzzerreißendes Ende eines vielversprechenden Wochenendes bedeutete.

Neuville/Wydaeghe beendeten ein ereignisreiches Wochenende mit der drittschnellsten Zeit in der Power Stage und holten sich weitere drei Meisterschaftspunkte, während das Finale mit ihrem siebten Podium der Saison glänzte.

Neuville sagte: «Es war ein hartes Wochenende für uns. Leider fielen zwei Autos von uns aus, und beide tun mir leid – besonders Teemu, der eine tolle Veranstaltung gegeben hatte. Wir alle wissen, wie grausam Rallyesport sein kann, und wir haben es bei der vorherigen Veranstaltung in Griechenland gesehen. Wir hatten dieses Wochenende eine Aufgabe zu erledigen und haben trotz unserer Probleme unser Bestes gegeben. Wir haben weiter gekämpft und versucht, unsere Position zu halten und auf den zweiten Platz vorzurücken, und jetzt haben wir gute Punkte geholt. Es ist schade, dass die Herstellermeisterschaft vorbei ist, aber es ist schön, als Zweiter wieder auf dem Podium zu stehen. Damit sind wir zufrieden.»

Suninen meinte: «Ich möchte dem Team ein großes Dankeschön aussprechen. Es war eine großartige Rallye und ein schöner Kampf mit Thierry, aber leider endete unsere harte Arbeit aufgrund eines sehr kleinen Fehlers. Ich war nur ein paar Zentimeter zu weit innen und prallte gegen einen Baumstumpf, das Spiel war vorbei. Zum Glück sind wir unverletzt. Es tut mir für das gesamte Team sehr leid, dass es uns an diesem Wochenende nicht gelungen ist, das Podium für sie nach Hause zu bringen. Wir hoffen, dass wir das in ein paar Wochen bei der Central European Rally schaffen können.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Toyota zum heutigen Gewinn des Herstellertitels. Sie haben es absolut verdient, und es dient als Inspiration für das, was wir über den Winter erreichen müssen, um im nächsten Jahr wieder fit zu sein. Unsererseits haben wir in Chile erneut eine starke Leistung gezeigt. Thierry und Teemu waren am Wochenende sehr gut unterwegs und das Team traf einige großartige Entscheidungen, als die Reifensituation schwierig wurde. Allerdings gab es auch einige sehr enttäuschende Momente, als Esapekka auf den ersten Kilometern und Teemu auf den letzten Kilometern der Rallye ausfielen. Die Eliminierung von Fehlern und die Verbesserung unserer Gesamtkonstanz müssen für uns auf dem Weg zu den letzten beiden Rallyes der Saison oberste Priorität haben.» (Hyundai)

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33