Toyota-Doppelschlag im Chile-Shakedown

Toyota hat sich beim Shakedown der Rallye Chile, der drittletzten Station der Weltmeisterschaft (WRC), die beiden ersten Plätze in der inoffiziellen Zeitentabelle gesichert.

Elfyn Evans, sieben Zehntelsekunden vor seinem in der WRC führenden Yaris-Teamkollegen Kalle Rovanperä, das war der Doppelschlag von Toyota an der Spitze der inoffiziellen Zeitenwertung beim 5,77 km langen Shakedown. Dort notierte der Finnland-Sieger und Tabellenzweite Elfyn Evans mit 3:59,6 Minuten die schnellste Zeit bei letzten Schotter-Shakedown des Jahres. Er war im Toyota Yaris GR Rally1 damit sieben Zehntelsekunden schneller als sein Stallgefährte Kalle Rovanperä, der drei Runden vor dem Saisonende 33 Punkte vor Evans die Tabelle anführt. Falls der 22 Jahre alte Rovanperä den Vorsprung auf Evans beim WRC-Comeback der Rallye Chile auf mehr als 60 Zähler ausbauen kann, darf Rovanperä bei seinem 23. Geburtstag die vorzeitige erfolgreiche Titelverteidigung feiern.

Evans meinte: «Nichts Besonderes, außer dass sich die Bedingungen sich von Freitag auf Samstag ziemlich ändern werden. Wir müssen dann das richtige Setup finden.»

«Alles so weit okay. Es war ein wenig schmierig, nur etwas, weil es in der Nacht kalt und feucht war. Die Piste sehen nicht so schlimm aus, dennoch müssen wir als erstes Fahrzeug auf der Strecke sehr hart pushen», erklärte der dreifache Saisonsieger Rovanperä.

Gut in Szene setzte sich im Shakedown Pierre-Louis Loubet. Er notierte mit 4:00,7 Minuten im Ford Puma Rally1 die drittschnellste Zeit. «Es schaut nicht schlecht aus. Die Prüfungen sind annehmbar, ich hoffe, es wird für uns so bleiben», merkte Loubet an.

Zwei Zehntelsekunden hinter ihm ließ sich Teemu Suninen bei seinem dritten Hybrid-Start im Hyundai i20 Rally1 mit 4,00,9 Minuten die viertbeste Zeit vor Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) notieren. Ihm folgten Thierry Neuville (Hyundai), der Sieger von 2019 Ott Tänak im Ford Puma Rally1 und Esapekka Lappi im dritten Hyundai.