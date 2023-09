Chile: Knapper Tagessieg für Ott Tänak

Beim Comeback der Rallye Chile in der Weltmeisterschaft (WRC) gab es um den ersten Tagessieg des elften Saisonlaufes ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ott Tänak und Teemu Suninen.

Langweilig war die elfte Saisonrunde der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 in Chile bislang nicht. Beim WRC-Comeback von Chile gab es an der Spitze einen mehrmaligen Positionswechsel. Nach sechs der 13 Prüfungen der letzten von sieben aufeinander folgenden Schotterrallyes war es Ott Tänak, der 2019 im Toyota den bisher einzigen chilenischen WRC-Lauf gewonnen hatte und sich nun anschickt, den Triumph von vor vier Jahren im Ford Puma Rally1 zu wiederholen. Doch er wird dafür alles geben müssen. Mit einer bislang starken Leistung jagt ihn Teemu Suninen bei seinem dritten Hybrid-Einsatz im Hyundai i20 Rally. Nur 1,1 hinter Tänak beendete er den ersten Tag des einzigen südamerikanischen WRC-Laufes, aber schon 6,2 Sekunden vor dem Tabellenzweiten Elfyn Evans im Toyota GR Rally1.

Tänak gab zu verstehen: «Die Prüfungen war schon hart. Da rutschte das Auto schon ein paar Mal hin und her, ich konnte es nicht richtig stabilisieren. Nun müssen wir suchen, was wir verbessern können. Aber sonst würde ich sagen, es war okay»

Suninen war mit seiner bisher besten Hybrid-Leistung zufrieden: «Wir haben alles unter Kontrolle. Es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen.»

Evans sparte nach dem ersten Tag nicht mit der Kritik: «Es fühlt sich nicht gut an. Ich habe hier stark um den Grip gekämpft. Wir haben getan, was wir konnten. Es war nicht die ganz große Sache. Wir haben Zeit verloren, auch weil es sehr schmierig war.»

14,7 Sekunden hinter seinem in diesem Jahr zweimal siegreichen Teamkollegen Evans notierte der Tabellenführer und Titelverteidiger Kalle Rovanperä den vierten Rang (+ 20,9). «Auf der letzten Prüfung haben wir durch einen halben Dreher etwas Zeit verloren. Es läuft bei uns nicht so rund, daher bin ich über das Ende des Tages froh. Ich fand keinen echten Bezug zur Strecke, warten wir ab», meinte der dreimalige Saisonsieger Rovanperä, der am Sonntag seinen 23. Geburtstag mit einer erfolgreichen Titelverteidigung krönen möchte.

Thierry Neuville, der 2019 in Chile einen seiner schwersten Unfälle hatte, folgte ihm im Hyundai i20 Rally1 vor dem Toyota-Piloten Takamoto Katsuta. Zufrieden mit seinem Aufstieg von der WRC2 in den Ford Puma Rally1 zeigte er sich der Luxemburger Grégoire Munster mit dem siebten Rang (+ 1:20,2).

Schon auf der ersten Entscheidung verabschiedete sich Esapekka Lappi mit einer Rolle im Hyundai i20 Rally1. Auf der dritten Prüfung folgte ihm in gleicher Weise Pierre-Louis Loubet im Ford Puma Rally1.

Das Geschehen an der Spitze der WRC2 prägte Škoda mit vier Fabia RS Rally2. Der Finnland-Sieger und Tabellenvierte Sami Pajari beendete als Leader die erste Etappe, 8,4 Sekunden vor Oliver Solberg, 22,0 Sekunden vor Nikolay Gryazin und 44,9 Sekunden vor Gus Greensmith.

Stand nach 6 von 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 46:31,5 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 6,2 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 20,9 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 23,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 39,8 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:20,2 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 1:40,9 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda + 1:49,3 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 1:55,1

Die Rallye Chile auf ServusTV:

Samstag, 30. September 2023:

15:00 Uhr MESZ: WP 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*22:00 Uhr MESZ: WP 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Sonntag, 01. Oktober 2023:

14:00 Uhr MESZ: WP 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Rallye Chile bei Red Bull TV



Red Bull TV wird auch den elften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Chile (28. September bis 01. Oktober 2023) mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 03:00 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (29. September), am Samstag (30. September) und am Sonntag (01. Oktober) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.