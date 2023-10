In Passau will Rovanperä seinen Titel verteidigen

Nach dem jüngsten Erfolg in der Herstellermeisterschaft stellt sich das Toyota-Team beim vorletzten Lauf der Saison 2023 einer völlig neuen Herausforderung: der Zentral Europa Rallye (26. – 29. Oktober).

Nachdem sich Toyota Gazoo Racing-World Rally Team (GR-WRT) bei der vorherigen Rallye in Chile seinen dritten Herstellertitel in Folge gesichert hatte, richtet sich die Aufmerksamkeit nun darauf, wer den diesjährigen Titel, den fünften für das Team in Folge, gewinnen wird: Kalle Rovanperä und Elfyn Evans mit ihren jeweiligen Beifahrern Jonne Halttunen und Scott Martin Jonne Halttunen.

Zwischen Rovanperä und Evans liegen 31 Punkte, maximal 60 aus den letzten beiden Runden noch möglich, was bedeutet, dass Rovanperä seine zweite Meisterschaft in Folge in Mitteleuropa gewinnen könnte, wenn Evans ihn nicht überholt. Ein Evans-Sieg hingegen würde garantieren, dass ihr Kampf beim letzten Lauf der Rallye Japan im November bis auf die letzte Sekunde ausgeht.

Zu ihnen in der Startaufstellung für die Zentral Europa Rallye wird der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier stoßen, während Takamoto Katsuta einen vierten GR Yaris Rally1 Hybrid im Rahmen des TGR WRC Challenge-Programms fahren wird.

Nach sieben aufeinanderfolgenden Veranstaltungen auf Schotter auf den unterschiedlichsten Straßen rund um den Globus ist dies die erste Runde seit der Kroatien-Rallye im April, die auf Asphalt ausgetragen wird. Es wird der erste moderne Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft sein, bei dem Etappen in drei verschiedenen Ländern ausgetragen werden. Dies markiert eine Rückkehr nach Deutschland nach 2019 sowie ein Debüt auf tschechischen Straßen und den ersten Auftritt Österreichs seit der Eröffnungssaison 1973 (Österreichische Alpenfahrt).

Der Servicepark wird in der deutschen Stadt Passau angesiedelt sein, der Shakedown findet am Mittwochnachmittag im nahegelegenen Tittling statt. Die Rallye startet am Donnerstagmittag in der tschechischen Hauptstadt Prag und ihrem berühmten Schloss, bevor auf der Pferderennbahn Velká Chuchle am Rande der Stadt eine Super-Sonderprüfung eröffnet wird. Am Abend folgt eine weitere Rundetappe um Klatovy, bevor es zurück nach Passau geht.

Die Action am Freitag findet ebenfalls ausschließlich auf tschechischen Straßen statt, wobei drei Prüfungen zweimal vor und nach der Reifenmontagezone in Prachatice gefahren werden. Die Strecke am Samstag umfasst zwei Prüfungen in Österreich und eine weitere in Deutschland, die alle nach dem Mittagsservice in Passau wiederholt werden, während eine Prüfung auf beiden Seiten der deutsch-österreichischen Grenze zweimal gefahren wird, um das Finale am Sonntag zu bilden.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Es ist fantastisch, die Herstellermeisterschaft gesichert zu haben, bevor wir an diesen letzten beiden Veranstaltungen teilnehmen, und der Schwerpunkt wird nun auf dem Kampf um den Fahrertitel zwischen Kalle und Elfyn liegen. Wir werden beiden unsere volle Unterstützung geben, damit sie einen freien und fairen Kampf führen können und der beste Fahrer soll gewinnen. Wir werden auch Sébastien wieder in unserem Aufgebot haben, und seine Leidenschaft für den Sieg wird wie immer riesig sein, und jetzt, da Takamoto in Bezug auf die Meisterschaft keinen Druck mehr hat, hoffe ich, dass er bei den nächsten Veranstaltungen um ein weiteres Podium kämpfen kann. Die Zentral Europa Rallye wird für alle neu sein und wir gehen davon aus, dass die Straßen zu dieser Jahreszeit sehr anspruchsvoll sein könnten: Es könnte nass oder schlammig sein oder es könnte viel Laub auf der Straße liegen. Für die Fahrer wird es nicht einfach sein, aber ich weiß, dass unser Auto unter solchen Bedingungen sehr stark war, und ich werde sie ermutigen, Druck zu machen.»

Kalle Rovanperä: «Die Herstellermeisterschaft ist ein großer Erfolg für das gesamte Team, und jetzt werden wir bei den letzten Veranstaltungen der Saison hart um die Fahrer- und Beifahrertitel kämpfen. Wenn der Kampf zwischen Teamkollegen ausgetragen wird, ist der Kampf mit den gleichen Autos immer recht freundlich und fair, also sollte es ein guter Kampf werden. Es ist schön, mit einem Rallyeauto wieder auf Asphalt zu sein. Bei unserem Test habe ich mich im Auto sofort wohl gefühlt und hoffentlich wird das auch bei der Rallye so sein. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es eine gute Veranstaltung für uns werden kann: Diese Art von Asphalt-Rallye liegt mir normalerweise am besten und ich habe auf solchen Straßen einige gute Ergebnisse erzielt.»

Elfyn Evans: «Zwei Runden vor Schluss haben wir in der Meisterschaft immer noch einen ziemlich großen Rückstand auf Kalle, aber dieser ist noch nicht vorbei und wir wissen, wie schnell sich die Dinge in diesem Spiel ändern können. Wir werden alles versuchen, um die Saison mit zwei starken Rallyes abzuschließen und Druck auszuüben. Das wird eine neue Rallye für alle und mit Etappen in drei verschiedenen Ländern müssen wir versuchen, ein Setup zu finden, das überall funktioniert. Bei jeder neuen Rallye ist es schwierig, allein anhand von Videos abzuschätzen, wie die Etappen aussehen werden, aber das Wetter wird sicherlich eine große Rolle dabei spielen, wie schmutzig die Straßen werden und wie viel Grip vorhanden sein wird.“

Sébastien Ogier: «Ich freue mich sehr, dass das Team erneut Herstellermeister ist. Es ist sehr verdient, nach einer großartigen Arbeit in dieser Saison. Auch wenn es schwierig ist, zu sagen, was mich bei dieser Rallye erwartet, freue ich mich immer darauf, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Heutzutage liegt es für mich auch in der Nähe meiner Heimat, und ich bin mir sicher, dass viele Rallye-Fans dort sein werden, die uns beobachten und unterstützen. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Startposition optimal sein wird, aber es wird wahrscheinlich vom Wetter abhängen: Wenn es trocken ist, können wir wahrscheinlich um die Spitzenplätze kämpfen, und wenn es nass ist, könnte es nach ein paar Autos schwieriger für uns werden durch die Etappen. Aber ich starte jede Rallye immer mit einem möglichst hohen Ziel und es soll Spaß machen.» (Toyota)

Sébastien Ogier chauffierte die dreimalige Olympia-Siegerin Maria Höfel-Riesch im Toyota GR Yaris Rally1. Kommentar von Höfel-Riesch: «Das war das Verrückteste, was ich je erlebt habe.»

Video mit Maria Höfel-Riesch

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33