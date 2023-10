Champion Rovanperä: «Wir mussten härter arbeiten»

Kalle Rovanperä sagt, sein zweiter Titel in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) habe ihn mehr herausgefordert als der erste, nachdem er sich am Sonntag bei der Zentral Europa Rallye den Titel 2023 gesichert hatte.

Das Ergebnis des Finnen als Zweiter in der Gesamtwertung im Dreiländereck und der Unfall von Elfyn Evans am dritten Tag bedeuteten, dass er eine Runde vor Schluss der Saison 2023 nicht mehr eingeholt werden kann. Rovanperä, der letztes Jahr Geschichte schrieb, indem er der jüngste WRC-Champion aller Zeiten wurde, reiht sich als Doppelsieger in eine exklusive Liste von Legenden ein, darunter Carlos Sainz, Walter Röhrl und Miki Biasion. Doch der Weg des 23-Jährigen zum Ruhm war dieses Mal nicht so eindeutig wie zwölf Monate zuvor.

Während Rovanperä in seiner Saison 2022 sechs Siege einfuhr, stand er im Jahr 2023 bislang nur dreimal auf dem Podium. Seinen ersten Triumph in dieser Saison feierte er erst im fünften Lauf der Vodafone Rally de Portugal im Mai.

«Ich denke, ich werde das noch mehr zu schätzen wissen», gab der Junge zu, «weil es zum Beispiel so schwierig war und wie viel wir dafür arbeiten mussten. Letztes Jahr, als wir den ersten Titel holten, waren das Gefühl und die Emotionen meiner Meinung nach größer, aber ich denke, dieser Titel wurde auf eine cleverere Art und Weise umgesetzt, mit einem Plan für die gesamte Saison, in dem wir ziemlich clever und auch ziemlich schnell waren. Wir haben immer noch viele WP-Siege und sind unter allen Bedingungen ziemlich schnell. Ich denke, wir können wirklich stolz auf das sein, was wir erreicht haben.»

Beifahrer Jonne Halttunen ist seit 2017 die rechte Hand von Rovanperä. Er schloss sich dieser Meinung an und sagte: «An den Ergebnissen kann man erkennen, dass die Konkurrenz dieses Jahr viel härter war als im letzten Jahr.»

«Letzts Jahr haben wir versucht zu gewinnen, nicht bei allen Wettbewerben, aber im Grunde waren wir brutal», fuhr Halttunen fort. «Wir haben viel Druck gemacht und sind vielleicht größere Risiken eingegangen. Das hat uns eine gute Belohnung beschert, aber dieses Jahr war der Ansatz anders: Wenn es eine Rallye gab, die wir nicht gewinnen konnten, haben wir einfach genommen, was wir konnten. Und wenn wir gewinnen konnten, machen wir Druck und versuchen, es zu gewinnen. Den einzigen Fehler gab es in Finnland, und das war nicht einmal ein großer Fehler – es war nur ein bisschen unglücklich. Es war ein anderes Jahr, aber ein schönes Jahr.»