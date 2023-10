Podium für Tänak, RC2-Sieg für Fourmaux

Ott Tänak beendete seine vorletzte Dienstfahrt im Ford Puma bei der neuen Zentral Europa Rallye, vorletzte Runde der Weltmeisterschaft, auf dem Podium, Adrien Fourmaux gewann die RC2-Wertung.

Bei der ersten Auflage der Zentral Europa Rallye in der Rallye-Weltmeisterschaft mangelte es nicht an Herausforderungen für die Crews aller Kategorien. Die unterschiedlichen Bedingungen auf den Straßen in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik trugen zur Einzigartigkeit der Veranstaltung bei, und das nasse Wetter zu Beginn der Veranstaltung machte die ohnehin schon schwierigen Asphaltstrecken zu den anspruchsvollsten dieser Saison.

Ott Tänak und Martin Jarveoja bewältigten die brandneue Veranstaltung mit gewohnter Entschlossenheit und Können und eröffneten die Veranstaltung am Donnerstag in Prag mit der schnellsten Zeit auf der einzigartigen Pferderennbahn Velká Chuchle. Tänak kämpfte am Freitag mit den nassen Bedingungen und musste sich anpassen, um weiterhin an der Spitze des Feldes zu kämpfen, da es keinen Service zur Mittagszeit gab, um Änderungen am Setup vorzunehmen. Die Zeiten des Esten blieben konstant unter den ersten Fünf und er beendete den Tag als Vierter der Gesamtwertung, 43,2 Sekunden hinter dem Podium.

Am Samstag erreichte Tänak einen Podiumsplatz, nachdem Elfyn Evans auf der SP11 von der Straße abgekommen war. Änderungen beim Mittagsservice gaben dem Wagen Nummer acht Auftrieb und trugen dazu bei, dass er auf der folgenden Etappe den drittschnellsten Platz belegte und die schnellste Gesamtzeit nur um winzige 0,1 Sekunden verpasste. Das Ziel am Sonntag bestand darin, die Position zu halten, und Tänak zeigte eine vorsichtige Fahrt, um sich bei der vorletzten Rallye der Saison seinen zweiten Podiumsplatz in Folge zu sichern.

Grégoire Munster und Louis Louka beeindruckten bei ihrem zweiten Einsatz im Puma sehr und führten die Rally1 zum ersten Mal auf Asphalt. Die Zuschauer sahen, wie Munster mit beeindruckendem Tempo und Selbstvertrauen unterwegs war und sich einen engen Kampf zwischen ihm und seinem Teamkollegen Pierre Louis-Loubet im Spagat lieferte. Munster war eine völlig andere Erfahrung als bei seinem vorherigen Ausflug in Chile letzten Monat und hat sich schnell an die Aerodynamik des Autos auf Asphalt gewöhnt. Seine starke Leistung belohnte ihn mit einem beeindruckenden siebten Gesamtrang und beeindruckte gleichzeitig viele im Servicepark.

Angesichts der Herausforderung eines neuen Veranstaltungsformats konzentrierte sich Pierre-Louis Loubet auch auf die Entwicklung seiner Beziehung zu seinem neuen Beifahrer Benjamin Veillas. Das französische Duo zeigte eine gute Leistung und bewältigte schwierige Bedingungen, die durch ihre spätere Auswärtsposition am Freitag noch schwieriger wurden. Leider verlor Loubet aufgrund eines Drehers und eines anschließenden Radwechsels mehr als viereinhalb Minuten auf der WP8 und schied aus dem Rennen aus, kämpfte sich aber bis zum Ende der Rallye durch, um seine Saison für 2023 zu beenden.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Zunächst muss ich Adrien und Alex besonders erwähnen. Im Laufe des Wochenendes vom 15. auf den 1. zu kommen, ist unglaublich. Ott und Martin haben zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium gestanden. Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Ott sich unter diesen Bedingungen im Auto nicht wohl gefühlt hat. Indem er entschlossen blieb und niemals aufgab, stand er zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium, worüber wir uns alle sehr freuen. Gregoire und Louis waren wirklich beeindruckend. Da sie so wenig Erfahrung mit der Rallye 1 hatten, zeigten sie, welches Potenzial in ihnen steckt. Das ist ihnen beiden wirklich gut gelungen. Das Lächeln auf ihren Gesichtern macht deutlich, wie sie sich fühlen! Und für Pierre und Ben war es ein wirklich tolles Jahr der Zusammenarbeit, auch wenn die Saison nicht so endete, wie sie es sich erhofft hatten, und wir alle hoffen, dass wir diese Reise im Jahr 2024 fortsetzen können. Ich denke, dass diese Rallye eine sehr große Zukunft hat und ich freue mich darauf, nächstes Jahr wiederzukommen! Ich hoffe, dass sie jetzt alle ihre wohlverdiente Ruhe gönnen.»

Ott Tänak, 3. Gesamtrang, sagte: «Es ist ein großartiges Ergebnis nach dem Wochenende, also überhaupt kein schlechtes Wochenende. Dass wir keinen Ärger hatten, hat uns etwas Gutes zurückgegeben. Ich würde sagen, dass wir an diesem Wochenende nicht besonders konkurrenzfähig waren, aber auch am Freitag hatten wir keine gute Startposition und um die Mittagszeit dieses Tages waren wir bereits in einer Position, in der es keinen Grund mehr gab, die Dinge noch weiter voranzutreiben, also haben wir uns auf die Bewältigung des Problems konzentriert Wochenende. Mal sehen, was Japan bringt, und vielleicht gibt es mehr Konkurrenz für uns.»

Grégoire Munster, 7. Gesamtrang, meinte: «Die Rallye fühlte sich für mich wie ein großer Test an. Ich denke, wir haben einige gute Zeiten hingelegt, das war also ein bisschen wie das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Das Team hat großartige Arbeit geleistet und ich denke, ich kann sagen, dass ich mich mit dem Puma sofort ziemlich sicher gefühlt habe und es ist ein wirklich positiver Punkt an dem Auto, dass man sich sofort wohl fühlt. Aber alles in allem waren wir mit der Leistung zufrieden.»

Pierre-Louis Loubet, 10. Gesamtrang, merkte an: «Es war ein sehr großes Wochenende bei der neuen Veranstaltung, es war eine Menge Arbeit. Mit dem neuen Beifahrer Benjamin war es für uns sehr anspruchsvoll, aber alles hat gut funktioniert, auch wenn es für ihn mit den Notizen sehr schwierig war. Ein bisschen enttäuscht über unseren kleinen Fehler am Freitag, der uns vier Minuten gekostet hat, aber ohne das können wir sagen, dass die Pace nicht so schlecht war.»

Adrien Fourmaux, Erster im RC2, führte an: «Wirklich glücklich über das Wochenende. Nach einem Reifenschaden auf der dritten Etappe lagen wir insgesamt auf dem fünfzehnten Platz und holten alle Positionen auf, um am Samstagabend mit einigen Bestzeiten die Führung zu übernehmen und die Rallye zu gewinnen. Es war ein großer Schub, das Auto war fantastisch und das Team hat wirklich gut am Auto gearbeitet, alles war immer perfekt.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33