Kalle Rovanperä nun jüngster Doppelchampion

Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen haben sich mit dem Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) ihren zweiten Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Folge gesichert, Platz zwei bei der Zentral Europa Rallye

Nachdem er 2022 mit dem GR Yaris Rally1 Hybrid zum jüngsten Rallye-Weltmeister aller Zeiten gekrönt wurde, ist der 23-jährige Rovanperä nun der sechste Fahrer, der in der Geschichte der WRC in Folge den Titel holte und der jüngste Doppelchampion aller Zeiten. Es ist das fünfte Jahr in Folge, dass eine TGR-WRT-Crew die Fahrer- und Beifahrerkrone gewonnen hat und zudem den dritten Titel-Hattrick in Folge für das Team vervollständigt, nachdem es bei der vorherigen Rallye in Chile die Herstellermeisterschaft gewonnen hatte.

Das Team nahm an der ersten grenzüberschreitenden Zentral Europa Rallye mit dem Wissen teil, dass nur Rovanperä oder sein Teamkollege Elfyn Evans der diesjährige Fahrermeister werden könnten. Mit 31 Punkten musste Rovanperä vermeiden, sich von Evans überholen zu lassen, um sich eine Runde vor Schluss den Titel zu sichern, und legte am Freitag einen starken Start in den ersten kompletten Tag der Rallye hin. Er gewann vier von sechs Prüfungen auf den anspruchsvollen nassen Asphaltstraßen in der Tschechischen Republik und führte am Ende des Tages mit 36,4 Sekunden Vorsprung.

Die Bedingungen blieben herausfordernd, als die Rallye am Samstagmorgen nach Österreich wechselte und Rovanperä einen Dreher erlitt, aber mit reduziertem Vorsprung weiterfahren konnte. Als Dritter in der Gesamtwertung hatte Evans nicht so viel Glück gehabt, da er in der WP11 von der Straße abkam. Der Schaden hinderte ihn und seinen Beifahrer Scott Martin daran, weiter zu fahren.

Evans hatte am Sonntag mit der Chance neu starten, in der Power Stage am Ende der Rallye noch Punkte zu sammeln, aber Rovanperä brauchte jetzt nur noch eine solide Punkteausbeute, um sich den Titel zu sichern. In Anbetracht der Situation und der tückischen Bedingungen ging der Finne nach der SP11 vorsichtiger vor und überließ die Rallye-Führung Thierry Neuville (Hyundai), blieb aber auf einem komfortablen zweiten Platz, den er auch am letzten Tag sorgfältig verwaltete. Das Ergebnis ist sein siebter Podiumsplatz in dieser Saison, in der er bisher drei Siege errungen hat und in allen bis auf eine der zwölf ausgetragenen Runden entscheidend unter den ersten vier landete.

Sébastien Ogier belegte den vierten Gesamtrang und kämpfte sich nach einem frühen Rückschlag beim Eröffnungstest am Freitag mit vier Bestzeiten zurück. Evans erzielte seinen vierten Testsieg des Wochenendes, nachdem er in der Power Stage alles gegeben hatte. Takamoto Katsuta belegte den fünften Platz, nachdem er während der Veranstaltung in einem vierten vom TGR WRC Challenge-Programm unterstützten Yaris Rally1 Fortschritte mit seiner Geschwindigkeit gezeigt hatte.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Ich freue mich und bin wirklich stolz auf Kalle und Jonne: Sie haben diese zweite Meisterschaft wirklich verdient. Kalle war während der Saison erstaunlich konstant. Es war schwieriger für ihn, diesen Titel zu gewinnen als letztes Jahr, und Elfyn hat gute Arbeit geleistet, um den Druck aufrechtzuerhalten, aber Kalle konnte es am Ende schaffen. Ich würde sagen, sein Ansatz ähnelte eher dem von Juha Kankkunen, der die benötigten Punkte berechnet und darüber nachdenkt, anstatt jeden Sieg anzustreben. Elfyn hat auch eine sehr schöne Saison gespielt. Er musste hier Kalle übertreffen, um eine Chance zu haben. Leider hat es für ihn nicht geklappt, aber er hat in dieser Situation alles getan, was er konnte. Nachdem wir uns alle drei Titel gesichert haben, werden wir ohne jeglichen Meisterschaftsdruck zur Rallye Japan zurückkehren und unsere Fahrer auffordern, dort auf den Sieg zu drängen.“

Der Doppel-Weltmeister Kalle Rovanperä: «Es fühlt sich im Moment wirklich gut an. Ich bin wirklich erleichtert, denn wenn man um einen Titel kämpft, lastet immer eine große Last auf seinen Schultern. Ich denke, dieses Jahr war es schwieriger und eine größere Herausforderung als letztes Jahr. Die Konkurrenz war härter, aber wir haben einen wirklich guten Job gemacht. Ich bin wirklich stolz auf die Saison, die wir absolviert haben, und ich denke, dass ich diese mehr genießen werde als die erste. Es war eine schwierige Veranstaltung mit einigen der schwierigsten Bedingungen seit langem, aber wir blieben cool und hielten an unserem Plan fest. Wir mussten unsere Ausgangslage am Freitag ausnutzen, was uns auch gelang, aber als Elfyn ausschied, war klar, dass wir nicht mehr um den Sieg kämpfen mussten, weil wir ein größeres Ziel hatten. Ein großes Dankeschön an Jonne und das gesamte Team sowie an alle, die uns unterstützen. Jetzt werde ich die Rallye Japan genießen.“

Elfyn Evans: «Ich möchte Kalle und Jonne sowie dem gesamten Team ganz herzlich zum Gewinn dieser Titel gratulieren. Sie haben hart gearbeitet und einen unglaublichen Job gemacht und haben den Titel verdient. Von unserer Seite aus ist die Enttäuschung natürlich groß, aber wir wussten, dass wir es versuchen mussten. Um Kalle gerecht zu werden, muss man sagen, dass er am Freitag sehr stark war und wir nicht die Pace hatten, ihm zu folgen. Danach haben wir es weiter probiert, dieses Mal hat es nicht geklappt, aber manchmal ist es so und wir werden es nächstes Jahr erneut versuchen. Wir konnten bei der Power Stage ein paar Punkte holen und können uns nun auf die Rallye Japan freuen.»

Sébastien Ogier: «Diese Rallye war nicht meine stärkste und ich denke, dass wir unter diesen Bedingungen auch ohne unser Problem am Freitagmorgen nicht viel mit unserer Startposition anfangen konnten. Aber gegen Ende des Wochenendes waren die Bedingungen angenehmer, mit einigen trockenen Abschnitten, in denen wir etwas Gas geben und Spaß im Auto haben konnten. Wir hatten also zumindest ein paar schnelle Zeiten, die wir an diesem Wochenende mitnehmen können. Herzlichen Glückwunsch an Kalle und Jonne: Sie haben eine weitere beeindruckende Saison gespielt und ich bin sicher, dass dies nicht die letzte sein wird. Gleichzeitig tut mir Elfyn leid, weil er in dieser Saison einen guten Kampf mit Kalle geliefert hat. Jetzt werden wir versuchen, das Jahr bei der Rallye Japan mit einem Höhepunkt abzuschließen.» (Toyota)

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33