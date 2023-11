Millener/M-Sport: «Unser Auto ist konkurrenzfähig»

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nähert sich in Japan (16. – 19. November) dem Ende der Saison, Richard Millener und M-Sport arbeiten offensichtlich bereits an der nächsten Saison.

Mit dem Abgang von Ott Tänak wird sich das britische Team in einer Situation wiederfinden, die ein Team kennt, das ohne unbedingt großes Budget wieder aufgebaut werden muss. «Für uns ist es immer eine schwierige Zeit im Jahr. Wir versuchen, ein Budget aufzustellen und alle Teile zusammenzustellen. Nur weil Ott das Team verlässt, heißt das nicht, dass es einfach ist, ihn durch einen anderen Fahrer zu ersetzen. Der Verlust eines Top-Fahrers hat mehrere Auswirkungen.»

Nachdem man in diesem Jahr mit Ott Tänak gehofft hatte, den Meistertitel zu gewinnen, wird M-Sport in der nächsten Saison daher ganz andere Ziele verfolgen. Die wahrscheinlichsten Optionen sind Adrien Fourmaux und Pierre-Louis Loubet, während Grégoire Munster nicht unbedingt für eine komplette Saison erwartet wird.

Millener erklärte: «Unser Ziel ist eine jüngere Mannschaft – etwa eine Juniorenmannschaft, in der folgende Vorstellungen entwickelt werden. Derzeit sind wir nicht in der Lage, einen erstklassigen Piloten einzustellen. Da müssen wir realistisch sein. Wir wissen, dass wir ein ausreichend konkurrenzfähiges Auto haben. Es gibt Vorteile, wenn man die nächsten Top-Fahrer in das Junior-Team aufnehmen kann. Das ist es, was Malcolm (Wilson - Teameigner) und M-Sport seit vielen Jahren tun. Manchmal muss man ein wenig zurückgehen, um vorwärts zu kommen.»