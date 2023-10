Das Rallye-Wunderkind Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä beim ersten Titel 2022 in Neuseeland

Kalle Rovanperä hat gerade mit gerade einmal 23 Jahren vorzeitig bei der Zentral Europa Rallye seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge gewonnen. Was macht den jungen Finnen so besonders?

Der Vergleich mit Wolfgang Amadeus Mozart sei mir gestattet. Der Komponist war in seinen jungen Jahren an den Pedalen des Klaviers ein Wunderkind, Kalle Rovanperä (nun 23 Jahre jung) war und ist ein Wunderkind an den Pedalen seines Toyota GR Yaris Rally1, er ist der Rallye-Mozart.

Erst 23 Jahre alt und schon zwei WRC-Weltmeistertitel für Kalle Rovanperä! Trotz seines sehr jungen Alters, insbesondere in der Rallye-Welt, hat der Finne bereits seine Spuren in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft hinterlassen.

Der Sohn des ehemaligen Fahrers Harri Rovanperä, der in den 2000er Jahren vor allem für Peugeot und Mitsubishi fuhr (mit einem Sieg bei der Rallye Schweden 2001), führte Sohn Kalle schon in jungen Jahren in die Welt des Rallyesports ein. Bis der sein erstes Rallyeauto fuhr, im Alter von acht Jahren!

Nachdem er sich bei nationalen Meisterschaften in den baltischen Ländern erste Erfahrungen gemacht hatte, startete Kalle Rovanperä im Alter von 16 Jahren in der Rallye-Europameisterschaft (ERC), bevor er direkt zur WRC2 wechselte. Er wurde 2019 Meister der Disziplin und sicherte sich 2020 einen Platz in der Königsklasse im Toyota-Team.

Von da an brach der junge Finne in seiner Frühreife immer wieder Rekorde, die in der Geschichte der WRC völlig neu waren: 2020 stand er bei der Schweden-Rallye im Alter von 19 Jahren, 4 Monaten und dem jüngsten Fahrer auf einem WRC-Podium 16 Tage und übertraf damit den alten Rekord von Evgeny Novikov um mehr als zwei Jahre!

Das folgende Jahr war das Jahr der Bestätigung: In Estland gewann er im Alter von 20 Jahren, 9 Monaten und 17 Tagen seine erste WRC-Rallye und tilgte damit den Rekord von Jari-Matti Latvala. Im Jahr 2022 wird Kalle Rovanperä sein volles Potenzial entfalten. Dank einer fantastischen Saison (6 Siege bei 13 Rallyes) wird der Toyota-Fahrer am Tag nach seinem 22. Geburtstag zum jüngsten Weltmeister der Geschichte und bricht damit den alten Rekord von Colin McRae um mehr als fünf Jahre!

Im Jahr 2023 gelang es Kalle Rovanperä, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen: Beim vorletzten Lauf der Saison, der neuen Zentral Europa Rallye, nutzte der Finne den Ausfall von Elfyn Evans aus, um sich vorzeitig seine zweite Krönung zu sichern, mit drei Siegen und sieben Podestplätzen.

Die Bilanz von Kalle Rovanperä:



63 WRC-Rallyes

11 Siege

20 Podestplätze

171 Bestzeiten

734 Punkte

Jüngster WRC-Weltmeister im Alter von 22 Jahren und 1 Tag

Jüngster Gewinner einer WRC-Rallye im Alter von 20 Jahren, 9 Monaten und 17 Tagen

Jüngster Fahrer auf einem WRC-Podium im Alter von 19 Jahren, 4 Monaten und 16 Tagen