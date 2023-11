Rovanperä – mit Teilzeitprogramm zu neuer Kraft

«Das Teilprogramm wird mir helfen, neue Kraft für die Rückkehr zur Vollzeit zu tanken», sagt Kalle Rovanperä, mit der Teilzeit in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft möchte der Doppelchampion stärker zurückzukommen.

Die Bestätigung von Rovanperäs Entscheidung, nächstes Jahr einen Schritt zurückzutreten, kam am Montag für viele überraschend – insbesondere, da der 23-Jährige sich vor weniger als einem Monat seinen zweiten Fahrertitel in Folge sicherte. Doch Rovanperä, der 2022 der jüngste Titelgewinner der Geschichte wurde, ist der Meinung, dass das reduzierte Programm zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Trotz seines jungen Alters begann der Finne bereits im Alter von acht Jahren, Rallyeautos zu fahren, und die letzten 15 Jahre seines Lebens verbrachte er damit, an seinem Traum zu arbeiten.

«Das war eine schwere Entscheidung, über die man eine Weile nachdenken muss», verriet er WRC.com exklusiv, «aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für ein solches Teiljahr wäre. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht und jetzt können wir uns ein wenig ausruhen, also entspannen und die Batterien für die kommenden Saisons aufladen, die volle Saisons mit der Mannschaft sein werden. Ich denke, es wird eine gute Sache sein.»

Rovanperä merkte weiter an, dass sowohl Toyota als auch sein Beifahrer Jonne Halttunen, der ihn zu beiden Weltmeistertiteln geführt hat, seine Entscheidung unterstützten, nachdem er Anfang des Jahres seine Pläne mitgeteilt hatte.

«Am Anfang war es eine große Überraschung», erklärte Rovanperä, «aber sie haben es wirklich gut aufgenommen. Wir waren uns einig, dass nächstes Jahr der beste Zeitpunkt wäre, wenn ich es machen möchte. Sie verstehen die Situation vollkommen und verstehen auch, dass es mir in Zukunft helfen sollte, länger zu fahren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

«Jonne hat es auch wirklich gut verkraftet», fuhr er fort. «Natürlich reden wir während der Rallye und Erkundigung über alles, und Jonne wusste auch, dass es irgendwann so weit sein könnte. Er war nicht wirklich überrascht und stimmte auch zu, dass wir schon seit einiger Zeit Vollzeit fahren, und das ist keine schlechte Sache.»