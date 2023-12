Craig Breen-Stifung für den Nachwuchs gegründet 01.12.2023 - 12:05 Von Toni Hoffmann

© Speedweek Craig Breen

In Erinnerung an den in Kroatien bei einem Test tödlich verunglückten Craig Breen wurde nun zur Umsetzung seiner persönlichen Ziele zur Förderung von Jugendlichen im Rallyesport eine Stiftung gegründet.