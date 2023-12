Daniel Elena unterstützt Gebrüder Bulacia

Daniel Elena, der ehemalige Beifahrer von Sébastien Loeb, wird nach seinem erzwungenen Abschied 2021 die Geschwister Marco und Bruno Bulacia (Bolivien) in ihrem WRC2-Programm im Jahr 2024 unterstützen.

Der aus Monaco stammende Elena verbrachte 24 Jahre als Beifahrer von Sébastien Loeb in einer Partnerschaft, die neun WRC-Titel und 79 Rallye-Siege einbrachte. Im Jahr 2021 zog er sich gezwungenermaßen aus dem Beifahrersport zurück. Allerdings wird der 51-Jährige im Jahr 2024 wieder regelmäßig in Serviceparks präsent sein, weil er eine neue Rolle als Koordinator für die bolivianischen Brüder Marco und Bruno Bulacia übernimmt, die beide planen, in der WRC2 weiterzumachen.

Marco Bulacia, 23, hat sich sechs Podestplätze in der höchsten Support-Kategorie der Meisterschaft gesichert, während sein jüngerer Bruder Bruno, 21, gerade sein zweites Jahr in der Serie abgeschlossen hat. Beide Fahrer planen, bald weitere Details zu ihren Programmen für 2024 bekannt zu geben.

«Wir freuen uns sehr, dass Daniel Elena unser Team verstärken wird, um uns im sportlichen und technischen Management zu unterstützen», verriet Marco Bulacia.

«Ich freue mich, Teil des Teams von Bruno und Marco Bulacia für die Rallye-Weltmeisterschaft zu sein», fügte der neunfache Beifahrer-Weltmeister Elena hinzu. «Ich glaube, dass wir mit der Motivation beider alle gemeinsam den Sieg anstreben werden.»