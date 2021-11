Daniel Elena – der König der Beifahrer tritt ab

Nach 24 Jahren neben Sébastien Loeb erklärt Daniel Elena, wie Loeb neunfacher Rekord-Weltmeister, nicht ganz ohne Verärgerung seinen Rücktritt vom aktiven Rallyesport.

Im März hatte sich das Dreamteam im Rallyesport wegen der Vorstellungen von Prodrive, für das das französisch-monegassische Duo im BRX Hunter bei der Rallye Dakar zuletzt angetreten war, nach 24 gemeinsamen Jahren überraschend getrennt. Die Dienste von Elena waren bei Prodrive nicht besonders geschätzt. Die beiden Rekord-Champions trennten sich. Das Paar gewann zwischen 2004 und 2012 insgesamt 79 Veranstaltungen in der Rallye-Weltmeisterschaft sowie neun Titel. Ihre Zusammenarbeit setzten sie neben ihrem Engagement bei Hyundai bei der Rallye Dakar fort. Elena war Teil des ersten Dakar-Ausflugs für das von Prodrive geführte Bahrain Raid Xtreme-Team, trennte sich jedoch im März dieses Jahres nach diesem Ereignis von Loeb.

Der Monegasse Elena startete jedoch Anfang September noch einmal mit Loeb bei der französischen Rallye Mont Blanc Morzine im Peugeot 306 Maxi von Loebs eigenem Team. Es war ihre letzte gemeinsame Rallye. Da Loeb jedoch in Zukunft an ausgewählten Rallyes teilnehmen wird, hat Elena die Entscheidung getroffen, sich komplett aus dem aktiven Sport zurückzuziehen, da er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte.

In Elenas sozialen Medien sagte Loeb: «Wir haben gemeinsam eine Entscheidung getroffen, wir haben darüber diskutiert, weil ich wahrscheinlich in Zukunft einige Veranstaltungen machen werde und wir sie nicht unbedingt zusammen tun werden. Es ist eine Entscheidung, die wir aus unterschiedlichen Gründen gemeinsam getroffen haben. Daniel hat seinen Grund und ich meinen, mehr nicht. Daniel wird viel Zeit mit seiner Familie, seinen Kindern und seinem Laden und seiner Wäscheleine verbringen.»

Elena sagte, das Ende der Partnerschaft sei ein «Buch, das nun geschlossen wird» und etwas, über das er seit seinem Ausscheiden aus dem BRX-Team von Prodrive im März lange nachgedacht habe. Aber der erfahrene Beifahrer bekräftigte, dass die Freundschaft, die er mit Loeb verbindet, intakt bleibt.

«Die Geschichte von der Trennung im März hat mich dazu gebracht, viele Dinge zu überdenken», erklärte Elena. «Für mich ist die Motivation erforderlich, sich auf ein Rennen oder etwas anderes vorzubereiten, nun, sie ist weg. Wir haben über alles gesprochen, wir sind große Jungs und die Freundschaft bleibt intakt. Wir waren Freunde im und außerhalb des Autos. Ich blättere um, ich möchte mich auf andere Dinge konzentrieren, ich werde nächstes Jahr 50 und ich habe meinen Laden und kann mich nicht wirklich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren, Meine Frau Anaïs wird die erste sein, die dir das sagt! Deshalb machen wir diese besondere Ankündigung.»

Loeb hat kürzlich das Hybrid-Rally1-Auto von M-Sport in Spanien zusammen mit der erfahrenen Beifahrerin Isabella Galmiche vor einem möglichen Auftritt bei der Rallye Monte Carlo im Januar getestet. Möglich, dass Elena dies nicht so gerne gesehen und eventuell dort auf einen Einsatz mit Loeb gehofft hatte.

Loeb reflektierte seine Zeit mit Elena während ihrer WRC-Karriere und führte den Erfolg in dieser Disziplin auf eine Synergie zwischen den beiden zurück, die unter günstigen Umständen begann.

Anfang in einer Bar

«Danos und ich haben unsere gesamte Karriere zusammen gemacht, ich würde sagen, dass alle unsere Erfolge, alle unsere Titel auf ein Treffen zurückzuführen sind, dass wir die DNA in schwierigen Zeiten hatten, um genug Geld für eine Erkundung zu finden», blickte Loeb zurück. «Wir sind uns eher zufällig begegnet, und dann hat mein Beifahrer angehalten und sein Fahrer hat angehalten. Und in der Ecke einer Bar fragten wir uns, was wir nächstes Jahr machen würden: ‚Ah, wirklich nichts!‘. Also haben wir bei null angefangen und unsere ganze Karriere lang zusammengearbeitet, ein paar Dinge verfeinert, um dorthin zu gelangen, wo wir es gemacht haben. Was ich also von unserer Partnerschaft behalte, sind die neun Titel, alles, was wir in der WRC erreicht haben, das liegt jetzt hinter uns, obwohl ich immer noch fahren möchte.»

Adamo und Matton würdigen Loeb-Elena

2019 und 2020 bestritten die beiden ein Kurzprogramm im Hyundai i20 WRC. Andrea Adamo, Chef von Hyundai Motorsport, lobte Andrea Adamo das Paar für die Zusammenarbeit mit seinem Outfit.

«Es war eine Ehre, mit Danos und Séb zusammengearbeitet zu haben», sagte Adamo. «Es war immer ein bisschen überraschend, dass diese beiden Jungs, die ich so sehr bewunderte, mir selbst bis zur letzten Rallye zusammen Fragen stellten. Danos ist eine Legende – und auch eine Legende auf Partys – und deshalb werde ich am Sonntagabend in der Rascasse alles für das nächste Monte Carlo arrangieren!»

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton, ehemaliger Teamchef von Citroën Racing, wo Elena den größten Teil seines Erfolgs hatte, fügte hinzu: «In der Geschichte von Daniel Elena, der das professionelle Motorsportleben verlässt, wird eine Seite umgeschlagen Beifahrer. Nachdem er mich angerufen hat, hatte ich Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie lange wir uns kennen, und es hat mich ein wenig erschreckt, da es jetzt über 20 Jahre her ist, in Australien 2002. Das war unsere erste gemeinsame Mission im Citroën Mannschaft. Es war eine lange und fruchtbare Partnerschaft zwischen Ihnen beiden; eine andere Geschichte für mich, da ich als einfacher Logistiker begann und Teamchef wurde, aber was ich aus dieser Zeit behalte, ist die lange Freundschaft, die wir alle zusammen hatten.»

Elenas WRC-Rekord:

Starts: 180

Siege: 79

Podestplätze: 119

Bestzeiten: 921

Weltmeistertitel: 9