Königsklasse des Rallye-Sports auf SPORT1

Im Free-TV bei SPORT1: Alle Stationen der neuen Saison der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am Sonntagabend in umfassenden Highlights.

SPORT1 begleitet alle 13 Saisonstationen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 mit einem ausführlichen Highlight-Magazin am Sonntagabend, Auftakt mit der Zusammenfassung der Rallye Monte-Carlo am Sonntag ab 20:00 Uhr.

André Schmidt, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH: «Wir freuen uns, dass wir als Sponsor des Highlight-Magazins auf SPORT1 dazu beitragen dürfen, dass möglichst viele Fans in Deutschland das Geschehen in der WRC mitverfolgen können.»

Gute Nachrichten für alle Rallye-Fans: Die Rallye-Weltmeisterschaft hat weiterhin auf SPORT1 im Free-TV mit einem einstündigen Highlight-Magazin am Sonntagabend ihre Heimat. Alle 13 Stationen der Saison 2024 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) werden hier präsentiert. Wer wird am Ende ganz oben auf dem Podium stehen, nachdem der finnische Titelverteidiger Kalle Rovanperä keine komplette Saison bestreiten wird? Unter anderem hoffen der Waliser Elfyn Evans und Thierry Neuville aus Belgien, die im Vorjahr auf Platz 2 beziehungsweise 3 landeten, auf den Weltmeister-Titel. Auch der Weltmeister von 2019, Ott Tänak aus Estland, zählt zum Favoritenkreis.

Der Auftakt der «Königsklasse des Rallye-Sports» geht traditionell mit der Rallye Monte-Carlo über die Bühne, die Highlights des Kurses in den französischen Seealpen mit dem Podium in Monte-Carlo zeigt SPORT1 am Sonntag ab 20:00 Uhr mit Kommentator Christian Glück, der die komplette WRC-Saison am Mikrofon begleiten wird. Auch Deutschland wird in dieser Saison mit der Zentral Europa Rallye Teil des Rallye-Kalenders sein, wenn die PS-starken Fahrzeuge vom 31. Oktober bis 3. November in Niederbayern, Tschechien und Österreich unterwegs sein werden. SPORT1 zeigt am Sonntag, 3. November, die Highlights. 2023 krönte sich auf dieser Strecke Kalle Rovanperä zum Weltmeister (alle Sendezeiten in der Übersicht).

André Schmidt, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH: «Eine einzigartige Erfolgsgeschichte»

«Seit der Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 2017 schreibt Toyota eine einzigartige Erfolgsgeschichte – zuletzt mit dem Triple aus Fahrer-, Beifahrer- und Herstellertitel», sagt André Schmidt, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH, die die Sendung als Partner unterstützt. «Davon profitieren auch unsere Kunden: Dank der Erfahrungen aus dem Motorsport können wir unsere Autos immer besser machen. Wir freuen uns, dass wir als Sponsor des Highlight-Magazins auf SPORT1 dazu beitragen dürfen, dass möglichst viele Fans in Deutschland das Geschehen in der WRC mitverfolgen können.»

Regeländerung wertet Sonntag auf

Die WRC verspricht 2024 wieder einen spannenden Wettbewerb, der durch eine Regeländerung im Punktesystem weitere Attraktivität erhalten soll. So werden künftig am Sonntag weitere Punkte vergeben. Zudem sind nun nur noch drei Hybridantriebe pro Auto und Saison gestattet, vorher waren es neun. Insgesamt gehen acht Rally1-Autos an den Start, darunter die Teams Toyota, Hyundai und M-Sport. Hinzu kommen 24 Rally2-Autos. Mit dabei ist auch der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier, der sich mit Rovanperä das dritte Werkauto von Toyota teilen wird. Der Franzose Ogier träumt in Monte-Carlo von seinem nächsten Sieg.

13 Stationen rund um den Globus im Saisonkalender, auch Deutschland mit dabei

Bei der 52. Auflage der FIA Rallye-Weltmeisterschaft stehen von Januar bis Ende November insgesamt 13 Stationen bei unterschiedlichsten Straßen- und Witterungsverhältnissen rund um den Globus auf dem Programm. Nach dem Start auf den anspruchsvollen Pisten rund um Monte-Carlo, den SPORT1 am Sonntag, 28. Januar, ab 20:00 Uhr zusammenfasst, geht es mit Stopps in Schweden, Kenia (Safari-Rallye), Kroatien, Portugal und Sardinien weiter, ehe die Highspeed-Rallyes auf Schotter in Polen, Lettland, Finnland warten. Anschließend geht es mit der „Akropolis Rallye Griechenland“ sowie der Rallye in Chile weiter. Die heimischen Fans können bei der „Central European Rally“ in Niederbayern, Tschechien und Österreich vor Ort mitfiebern und am 3. November die Highlights auf SPORT1 im Free-TV sehen. Das Saisonfinale wird wie im Vorjahr in Japan ausgetragen.

Die kommenden Sendezeiten der WRC auf den SPORT1 Plattformen: