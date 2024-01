Perfekter Saisonstart für Neuville mit Monte-Sieg

Hyundai Motorsport feiert den perfekten Start in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 mit dem Sieg beim Eröffnungslauf der Saison, Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe siegen bei der 92. Rallye Monte-Carlo.

Ott Tänak und Martin Järveoja belegten bei ihrem ersten Rally1-Einsatz mit dem Hyundai Shell Mobis World Rally Team einen guten vierten Platz, Andreas Mikkelsen und Torstein Eriksen den sechsten Rang.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe haben einen außergewöhnlichen Sieg bei der Rallye Monte-Carlo, der ersten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2024, errungen. Die belgische Mannschaft des Hyundai Shell Mobis World Rally Team hatte nach einem spannenden Kampf um den Sieg auf 17 anspruchsvollen Prüfungen den perfekten Start in die Saison. An vier Tagen voller intensiver Wettkämpfe mit Kurven und Wendungen, die den bergigen Straßen der Rallye entsprachen, zeigten Neuville/Wydaeghe eine beeindruckende Form und legten nachdrücklich ihre Absichten für das kommende Jahr dar.

Am Sonntag endete eine epische Ausgabe der Rallye Monte-Carlo mit drei letzten Entscheidungen: einem dritten Versuch am Freitag in La Bréole/Selonnet (WP15, 18,31 km), gefolgt von Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (WP16, 19,01 km) – der letzten 1989 auf der Route zu sehen – und die ikonische Strecke La Bollène-Vésube/Col de Turini (WP17, 14,80 km).

Mit den Spitzenleistungen in der Wertung am Samstag, Sonntag und der Power Stage sicherte sich die Mannschaft die maximale Punktzahl der Veranstaltung. Neuvilles Sieg ist sein zweiter bei der Rallye Monte-Carlo und sein 20. mit Hyundai Motorsport. Ihre Teamkollegen Ott Tänak und Martin Järveoja belegten bei ihrem ersten Event wieder in den Farben von Hyundai Motorsport den vierten Gesamtrang. Frühe Motorprobleme beeinträchtigten das Gesamtergebnis der Mannschaft, doch in Monte-Carlo gab es zahlreiche Anzeichen für die Zukunft. Neben einem gemeinsamen Etappensieg am Samstag holten die Esten mit dem vierten Platz in der Super Sunday-Rangliste und einem Punkt für ihre Power Stage-Leistungen vier weitere Punkte.

Andreas Mikkelsen und Torstein Eriksen beendeten ein Wochenende stetiger Fortschritte mit fehlerfreien Läufen in den letzten drei Etappen und bestätigten den sechsten Platz. Bei ihrem ersten Einsatz im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid verbesserte sich das norwegische Team im Laufe des Wochenendes Schritt für Schritt und konzentriert sich nun darauf, bei der nächsten Veranstaltung weiter zu lernen.

Neuville führt die Fahrerwertung mit einem Vorsprung von sechs Punkten an, während im Kampf der Hersteller vor Schweden nur ein Punkt zwischen den beiden Spitzenreitern liegt.

Neuville sagte: «Mir fehlen die Worte, um ehrlich zu sein. Es war einfach so toll dieses Wochenende, ich habe mich im Auto so wohl gefühlt. Das Team hat großartige Arbeit geleistet und ich denke, das Gesamtpaket hat sehr gut funktioniert. Es war das erste Mal, dass wir ein so starkes Team hatten, und ich denke, das war ein gutes Zeichen für die Zukunft. Es bleibt immer noch etwas Arbeit übrig, also müssen wir weiter hart arbeiten, aber ich bin sehr glücklich, diese Rallye zu gewinnen. Wir waren dieses Wochenende der Boss. Das Auto war fantastisch, daher möchte ich dem Team ein großes Dankeschön aussprechen.»

Rückkehrer Tänak führte an: «Wir haben den vierten Platz belegt, aber es war offensichtlich keine einfache Veranstaltung. Wir konnten viel über den Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid lernen und entdecken. Es war nicht die beständigste Veranstaltung, aber wir haben das Wochenende überstanden und wollen sehen, was wir als nächstes tun können. Wir freuen uns auf Schweden und ein weiteres Abenteuer. Es geht sehr schnell voran und wir hoffen, dass wir nach einigen Tests vor dem Event noch besser vorbereitet sind als an diesem Wochenende.»

Mikkelsen meinte: «Wir haben dieses Wochenende genossen. Gestern haben wir unsere Geschwindigkeit deutlich verbessert, aber heute waren wir vorsichtig, weil wir uns mitten im Niemandsland befanden. Wir haben versucht, auf der Power Stage einen Schub zu geben, und pro Kilometer lagen wir nur 0,3 Sekunden hinter der Pace, also kommen wir immer näher. Diese Autos sind großartig. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, muss man sich wirklich an ihre Fahrweise gewöhnen, und ich lerne immer noch, wie schnell man fahren kann, insbesondere an Stellen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit, an denen ich den Abtrieb nicht ausreichend nutze. Mir fehlt einfach das gewisse Extra an Wissen, aber mit etwas mehr Sitzzeit sollten wir startklar sein.«

Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Der Sieg in Monte-Carlo steht auf der Wunschliste eines jeden, der im Motorsport arbeitet. Als Team sind wir erleichtert – nicht nur, weil wir eine ikonische Veranstaltung gewonnen haben, sondern auch, weil dies eine bemerkenswerte und geschlossene Demonstration war. Wir haben nicht viel darüber gesprochen, aber das Auto hat sich seit dem letzten Jahr stark verändert, da wir verstanden haben, wie man es abstimmt und wie man sein volles Potenzial über ein Wochenende hinweg entfaltet. Dieser Sieg ist wie immer hochverdient, aber wenn es so kommt, ist es wirklich ein tolles Gefühl.» (Hyundai)

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Fahrer-WM - Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1