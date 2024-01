WP 5: Evans kontrolliert Rallye Monte Carlo

Der Vizechampion Elfyn Evans hat bei der 92. Rallye Monte Carlo, dem Auftakt zur Weltmeisterschaft 2024, im Toyota GR Yaris Rally1 den Freitagvormittag für sich entschieden.

Mit einer Doppelführung für Toyota endete bei der 92. Rallye Monte Carlo die erste Freitagschleife. Der Vizechampion Elfyn Evans kehrte im Toyota GR Yaris Rally1 nach den drei Entscheidungen am Freitagvormittag zum zentralen Service in der französischen Alpenstadt Gap zurück. Der achtfache Weltmeister und Vorjahressieger Sébastien Ogier, der in seinem erneuten Teilzeitprogramm mit dem möglichen zehnten Sieg im mondänen Fürstentum an der Côte d’Azur als weiteren Rekord anpeilt, erreichte auf dem zweiten Platz (+ 10,2) im zweiten Toyota seine Heimatstadt Gap.

Leader Evans erklärte: «Es ist kompliziert. Ich habe mich ein wenig verbessert. Der Grip ist nicht gut, wenn es gefroren ist, aber er ist gut, wenn es trocken ist.»

Ogier meinte: «Ich hatte bisher ein wenig Probleme. Ich verbringe ein kompliziertes Wochenende, aber ich versuche mein Bestes zu geben.»

Ogier verdrängte mit seiner ersten Bestmarke auf der fünften Prüfung Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 um 13,8 Sekunden vom zweiten auf den dritten Rang. Die Begründung von Neuville für den Platzverlust: «Am Ende der Prüfungen hatte ich viel Eis in meinen Notizen aufgeführt. Ich war zu vorsichtig, weil es letztendlich trockener als erwartet war. Meine Notizen zeigten überall Eis an!»

Mit einem Rückstand von 16,5 Sekunden folgte ihm sein alter und neuer Teamkollege Ott Tänak. «Unsere Informationen waren ziemlich gut. Die gefrorenen Passagen waren etwas anders, aber es war nicht schlecht», führte Tänak an.

Bisher ist Adrien Fourmaux über seine Rückkehr in den Ford Puma Rally1 von M-Sport zufrieden. Er rangierte mit einem Rückstand von 1:04,3 Minuten auf dem fünften Platz, nur 3,3 Sekunden hinter Tänak.

Die WRC2 führt der Spanier Pepe Lopez im Škoda Fabia RS auf P8 nur vier Zehntelsekunden vor dem unter lettischer Lizenz startenden Russen Nicolay Gryazin und 5,2 Sekunden vor dem Franzosen Yohan Rossel, beide im Citroën C3 Rally2, an.

Die erste Etappe endet nach acht von 17 Prüfungen gegen 19:30 Uhr in Gap.