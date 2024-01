Rossel gewinnt im Citroën die WRC2

Die offiziellen Citroën Racing-Crews Yohan Rossel/Arnaud Dunand und Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov kämpften im Citroen C3 Rally2 bei der 92. Rallye Monte-Carlo um den Sieg in der WRC2, Vorteil Rossel.

Mit den Plätzen eins und zwei in der Ausgabe 2023 wollten Rossel und Gryazin ihre Erfolge wiederholen und es mit dem hart umkämpften WRC2-Feld aufnehmen, das dieses Jahr einen neuen Hersteller begrüßte. Die offiziellen Fahrer von Citroën Racing hielten die Spannung während der gesamten Rallye hoch, kämpften unter den ersten drei und sicherten sich die Bestzeiten und Positionen in der Gesamtwertung.

Das Fachwissen der Teams von Citroën Racing und DG Sport Compétition ermöglichte es ihnen, auf den legendären, aber schwierigen Prüfungen der Rallye Monte Carlo, wie Bayons/Bréziers, mit dem berühmten Tourniquets-Pass und seinem Feuerwerk, das Beste aus ihrem C3 Rally2 herauszuholen. Ihre nahezu perfekten Läufe durch den Dreck, teilweise schlammige Abschnitte und gelegentliche Frostflecken ermöglichten es ihnen, sieben Bestzeiten zu erzielen, sechs für Rossel und eine für Gryazin.

Ihr unerbittlicher Angriff auf den Skoda von Pepe Lopez um den Sieg dauerte bis zur letzten Prüfung, dem Col de Turini, und lieferte einen verbissen geführten Kampf. Am letzten Tag der Rallye Monte-Carlo feierten Rossel und Dunand eine brillante Leistung und holten alle Bestzeiten am Sonntag, nachdem sie am Morgen 15 Sekunden hinter Gryazin und Aleksandrov gestartet waren. Nur eine Neuntelsekunde hinter dem Spitzenreiter, als Rossel und Dunand in die Power Stage kamen, legten sie einen perfekten Lauf hin. Anschließend gewannen sie die Rallye Monte-Carlo mit einem Vorsprung von vier Sekunden auf den Zweitplatzierten. Gryazin und Aleksandrov, die während der gesamten Rallye ihr Können unter Beweis stellten, belegten den dritten Platz.

Yohan Rossel sagte: «Die Rallye Monte-Carlo auf diese Weise zu gewinnen, ist ein unglaublicher Start in die Saison 2024, auf dem Gipfel des Col de Turini in der letzten Wertungsprüfung ist es ein besonderes Gefühl. Das Team hat großartige Arbeit geleistet. Wir hatten bei der Rallye hart gearbeitet, wir waren bereit und es hat sich ausgezahlt. Im Kampf um den Sieg haben wir nie aufgegeben und darüber sind wir sehr froh.»

Nikolay Gryazin eminte: «Zuerst möchte ich meinen Teamkollegen Yohan und Arnaud gratulieren! Sie hatten einen unglaublichen letzten Tag, Hut ab! Ich bin froh, ihn als Teamkollegen zu haben, da ich viel von ihm lernen kann. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die Citroën im Laufe der Jahre groß gemacht haben, ist eine erstaunliche Erfahrung. DG Sport hat während der gesamten Veranstaltung einen tadellosen Job gemacht.» (Citroën)