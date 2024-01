Titelverteidiger Toyota führt bei Herstellern

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team ist mit einem Doppelpodiumsplatz bei der Rallye Monte-Carlo in die Saison 2024 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gestartet, Sébastien Ogier Zweiter und Elfyn Evans Dritter.

Sowohl Ogier als auch Evans waren während der gesamten Veranstaltung in einen spannenden Kampf um den Sieg verwickelt, bei dem die Fahrer auf den Asphaltstraßen der französischen Alpen mit einem herausfordernden Mix an Bedingungen konfrontiert waren, auch wenn sie im Allgemeinen trockener als gewöhnlich waren.

Ogier eroberte am Samstagnachmittag auf spektakuläre Weise die Führung, als er die 700. (!) Bestzeit seiner WRC-Karriere verbuchte, und ging am letzten Sonntag nur 3,3 Sekunden hinter dem Erstplatzierten Thierry Neuville (Hyundai) in den letzten Tag. Trotz aller Bemühungen um einen rekordverdächtigen Sieg in Monte Carlo mussten sich Ogier und sein Beifahrer Vincent Landais am Ende mit dem zweiten Platz zufrieden geben und kamen 16,1 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel.

Evans und sein Beifahrer Scott Martin hatten zu Beginn der Rallye am Donnerstagabend einen hervorragenden Saisonstart und sicherten sich frühzeitig einen Vorsprung, den sie bis Samstagmorgen hielten. Nachdem er im neuen Format der Meisterschaft gute Punkte gesammelt hatte, indem er den vorletzten Tag als Dritter beendete, gab Evans am Sonntag weiter Vollgas, als es für die schnellsten Fahrer zusätzliche Punkte zu gewinnen gab. Er wurde Zweiter in der Einzelwertung am Sonntag und Vierter in der Power Stage am Ende der Rallye, womit er das Wochenende mit 21 Punkten und dem dritten Platz in der Gesamtwertung abschloss. Ogier, der in der Power Stage Zweiter und am Sonntag Drittschnellster war, liegt mit 24 Punkten auf dem zweiten Platz.

Takamoto Katsuta war einer von mehreren Fahrern, die am Freitagmorgen in einer vereisten Kurve erwischt wurden, als er fünf Minuten nach einem Ausrutscher verlor, aber ein starkes Tempo zeigte, als er und sein Beifahrer Aaron Johnston sich auf den siebten Gesamtrang erholten und im Power ebenfalls den dritten Platz belegten Bühne.

Mit den Plätzen zwei und drei im Gesamtergebnis, in der Sonntagswertung und in der Power Stage führt TGR-WRT die Herstellerwertung mit einem Punkt Vorsprung an.

Der GR Yaris Rally2 feierte an diesem Wochenende sein konkurrenzfähiges WRC-Debüt, wobei drei der vier gemeldeten Autos die gesamte Rallye-Distanz in den Händen von Kundenteams absolvierten. Sami Pajari und Enni Mälkönen (Printsport) waren die bestplatzierte Crew im Ziel und belegten den 12. Gesamtrang und den fünften Platz in der Klasse RC2.

Teamchef Jari-Matti Latvala erklärte: «Insgesamt war es für uns ein gutes Wochenende zum Saisonstart. Natürlich lagen wir zu Beginn des Wochenendes an der Spitze der Rallye und es sah wirklich gut aus. Dann änderten sich die Dinge ein wenig und wir hofften, dass wir uns heute am letzten Tag erholen und den Sieg holen könnten. Ich denke, Seb hat getan, was er konnte, aber es scheint, dass Neuville einen dieser Tage hatte, an denen man sich als Fahrer auf ein ganz neues Level bringen kann. Aber es war ein großartiger Kampf, der für alle spannend zu verfolgen war, und am Ende haben wir als Team starke Punkte für die Herstellermeisterschaft gesammelt. Auch Elfyn zeigte an diesem Wochenende ein tolles Tempo und Selbstvertrauen, und ich denke, dass er am Ende auch klug war, um sicherzustellen, dass er einige gute Punkte mitnahm.»

Elfyn Evans sagte: «Wir haben an diesem Wochenende gezeigt, dass das Potenzial für den Sieg vorhanden ist, aber aus irgendeinem Grund haben wir das Gefühl am Samstagnachmittag knapp verpasst. Am Sonntag war es viel besser. Es herrschte wieder ein echter Mix an Bedingungen, aber wir mussten weiter Druck machen, um unter dem neuen System noch ein paar Punkte zu holen, und es hat ganz gut geklappt. Es war ein solides Wochenende. Wir wollen immer gewinnen, aber vor allem wollte ich diese Rallye unbedingt mit soliden Punkten beenden, und das haben wir geschafft. Langfristig wollen wir Rallyes gewinnen und werden sehen, was bei der nächsten Rallye in Schweden möglich ist.»

Sébastien Ogier führte an: «Ich denke, ich kann stolz auf mein Wochenende sein, ich habe alles versucht, was ich konnte. Es war eine schwierige Woche für mich mit einem großen Wechselbad der Gefühle. Am Montag musste ich mich von jemandem verabschieden, der mir sehr wichtig war und der mich quasi an den Motorsport herangeführt hat. Der Start der Veranstaltung war aus vielen Gründen nicht einfach, daher bin ich froh, dass wir es geschafft haben, die ganze Zeit im Kampf zu bleiben, und ich denke, es war ein super spannender Kampf, den alle Fans verfolgen konnten. Am Ende war Thierry an diesem Wochenende schneller und hatte den Sieg verdient. Es ist mir trotzdem gelungen, starke Punkte in das Team einzubringen. Es ist auch meine 15. Rallye Monte-Carlo und das 13. Mal, dass ich auf dem Podium stehe, daher kann ich stolz auf meinen Rekord bei einer so anspruchsvollen Rallye sein.»

Takamoto Katsuta berichtete: «Meine Rallye hat sich nach meinem Fehler am Freitagmorgen verändert, als wir die Chance verpasst haben, um ein gutes Ergebnis zu kämpfen, was eine große Enttäuschung war. Ich bin froh, dass ich das Auto als Siebter ins Ziel bringen konnte und auch am Sonntag und in der Power Stage einige Extrapunkte sammeln konnte. Das Auto funktionierte sehr gut und ich habe das Fahren genossen. Als ich mich wohl fühlte und die Risiken aufgrund der Bedingungen nicht so hoch waren, fühlte ich mich in der Lage, Druck zu machen und die Zeiten waren ziemlich gut, das ist also positiv. Die nächste Rallye in Schweden ist eine meiner Lieblingsrallyes, daher werde ich mein Bestes geben, um dort ein gutes Ergebnis zu erzielen.» (Toyota)

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Fahrer-WM - Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1