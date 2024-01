Ogier zieht Hut vor Monte-Carlo-Sieger Neuville 31.01.2024 - 11:45 Von Toni Hoffmann

© wrc Thierry Neuville (li) und Sébastien Ogier

Der neunmalige Rallye-Monte-Carlo-Sieger Sébastien Ogier lobte letzte Woche den zweiten Erfolg seines Rivalen Thierry Neuville beim Saisonauftakt der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Der Toyota-Fahrer Ogier honorierte die Leistung von Neuville die meiste Zeit der Veranstaltung, hatte aber letztendlich keine Antwort auf die Pace des Belgiers am letzten Tag, der mit den drei noch möglichen Bestzeiten und einer dominanten Leistung des Siegers Neuville endete.



Nach der Veranstaltung sagte der achtfache Champion Ogier, der 16,1 Sekunden auf dem Ehrenrang zurückblieb: «Hut ab vor Thierry, er hat eine großartige Rallye gezeigt und er hat diesen Sieg verdient. Er hatte während der gesamten Veranstaltung einen starken Speed. Die Abstände waren immer gering, aber am Ende gingen sie für uns in die falsche Richtung. Ich denke, es war ein wirklich schöner Kampf, und die Fans konnten es wirklich genießen, ihn zu verfolgen.»



Über seine eigene Leistung sagte Ogier: «Ich habe diese Rallye immer noch neun Mal gewonnen und das ist mehr als jeder andere. Ich bin stolz darauf, wie ich gefahren bin und wie ich an diesem Wochenende angetreten bin – der zweite Platz ist immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Sie kennen meine Gefühle für diese Rallye, ich liebe sie und ich liebe die Fans hier. Es ist etwas Besonderes.»



Neuvilles Sieg war ein perfektes Ergebnis, da er seinen 18 Punkten für die Führung am Samstagabend in den französischen Alpen die maximalen sieben Zähler der neuen Sonntagwertung und die fünf Bonuspunkte Power Stage hinzufügte.