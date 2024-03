Hyundai mit Änderungen am i20N Rally2 04.03.2024 - 11:05 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Teemu Suninen

Da Hyundai zu Beginn der Saison im Vergleich zu den anderen Rally2-Modellen im Rückstand war, wird das in Alzenau agierende Motorsportteam in den kommenden Wochen große Änderungen am i20N Rally2 vornehmen.

Und um den Fortschritt seines Autos zu demonstrieren, zögerte der koreanische Hersteller nicht, die zu Beginn des Jahres geleistete Entwicklungsarbeit zu erwähnen. Der Hyundai i20N Rally2 hat tatsächlich seine Tests mit dem Finnen Teemu Suninen im südfranzösischen Château-Lastours fortgesetzt, das für sein raues und anspruchsvolles Gelände bekannt ist.



«Diese Testbasis ist ziemlich spröde und stellt gleichzeitig hohe Anforderungen an den Motor, da die Motordrehzahl enorm schwankt. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf dem Motor,» erklärte Suninen. «Dies ist das Wichtigste, was wir hier testen. Das Hauptziel ist Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. Wir haben auch mehr Leistung am Motor. Solche Tests sind sehr wichtig und ich liebe es, mit diesem Team an der Entwicklung eines Autos beteiligt zu sein. Wir versuchen, alles Mögliche am Auto zu zerstören, um die Zuverlässigkeit maximal zu testen. Es ist auch körperlich anstrengend, zwei oder drei Tage hintereinander zu verbringen.»