Portugal: Fourmaux verpasst Podium knapp

Die Crews des M-Sport Ford World Rally Teams kämpften sich durch die abwechslungsreichen Prüfungen der fünften Runde zur Weltmeisterschaft in Portugal mit fehlerfreiem Ergebnis von Adrien Fourmaux und Alex Coria.

Mit einem fantastischen vierten Gesamtrang setzt der Franzose seine Serie starker Platzierungen in der Rallye-Weltmeisterschaft 2024 fort. Sowohl Grégoire Munster als auch Louis Louka im Puma Rally1 und William Creighton mit Liam Regan als Partner bei der Rally2 zeigten am Wochenende ebenfalls starke Leistungen, während jeder mit seinen eigenen Widrigkeiten zu kämpfen hatte.

Da es am Freitag nur eine Reifenmontagezone gab, die die beiden Runden von vier bzw. fünf Prüfungen unterbrochen hatte, lieferten sowohl Fourmaux als auch Munster den ganzen Tag über gute und konstante Zeiten und konnten jegliche Probleme vermeiden. Fourmaux hielt den Kontakt zu den führenden Fahrern und schloss während der Nachmittagsrunde seine Lücken zu den Topzeiten. Nach einem ganzen Tag unter schwierigen Bedingungen trennten die besten sieben Fahrer nur 31,8 Sekunden, wobei Fourmaux am Samstag die Gesamtpositionen gutmachen wollte.

Fourmaux und Co-Pilot Coria zeigten sich auch im Laufe des zweiten Tages in starker Form, kämpften mit den besten Fahrern der Rallye und steigerten ihr Tempo, um vor dem Mittagsservice die ersten drei Zeiten zu erzielen und zwei Positionen gutzumachen. Durch die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und dem nötigen mechanischen Mitgefühl, behauptete das französische Duo seine Position und sicherte sich die schnellste Zeit des Tages auf der bei den Fans beliebten Super Special Stage in Lousada vom Sonntag.

Fourmaux schob sich am Sonntagmorgen auf den vierten Gesamtrang vor. Er verteidigte diese Position gekonnt, einschließlich einer drittschnellsten Zeit auf der vorletzten Prüfung, und erreichte die Ziellinie mit einem weiteren soliden Ergebnis. In der Fahrerwertung liegt er nun auf dem vierten Platz, nur acht Punkte hinter dem dritten.

Allerdings verlief die Rallye von Munster und Beifahrer Louka in eine etwas andere Richtung. Mit begrenzter Erfahrung in Portugal und Rückständen zu seinem Teamkollegen arbeitete Munster am Freitagmorgen daran, auf der Eröffnungsetappe Fuß zu fassen. Er konzentrierte sich vor allem auf seine eigene Leistung, verbesserte seine Zeiten während der Nachmittagsrunde am Freitag und beendete den Tag auf dem neunten Gesamtrang.

Doch obwohl Munster am Freitag keine Schwierigkeiten hatte, wurde seine Geschwindigkeit am Samstag durch ein Problem mit der Kraftstoffversorgung beeinträchtigt, sodass er auf der ohnehin schon anstrengenden 37 km langen Amarante-Etappe anhalten musste, um eine Reparatur zu versuchen. Während man das Problem für den Rest der Runde behielt, wurde versucht, das Auto im laufenden Betrieb zu reparieren, aber das Problem trat am Nachmittag leider wieder auf, beeinträchtigte seine Geschwindigkeit und ließ ihn auf den 14. Gesamtrang zurückfallen. Der Sonntagmorgen begann für den Luxemburger gut, er konnte seine Konkurrenten im Auge behalten und zwei Positionen zurückgewinnen. Unglücklicherweise rutschte Munster auf der WP21 von der Straße ab und blieb dort liegen.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Adrien und Alex haben während der gesamten Veranstaltung erneut eine fehlerfreie Leistung abgeliefert und mit den Zeiten der Weltbesten mithalten können. Es ist fantastisch zu sehen, welche Konstanz Adrien jetzt bei jeder Veranstaltung an den Tag legt. Er hatte bei dieser Veranstaltung eine schwierige Straßenposition, ließ sich dadurch aber nicht von seiner Herangehensweise beeinflussen, was zu einem weiteren großartigen Ergebnis führte. Grégoire und William mussten bei der Veranstaltung einige Rückschläge hinnehmen, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass sie beide mit der Geschwindigkeit, die sie gezeigt haben, und den wertvollen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, zufrieden sein sollten. Es war ein weiteres fantastisches Event hier in Portugal, die Zahl der Fans an der Strecke war wie eh und je unglaublich und es war großartig zu sehen, wie das Event seine Position in der Meisterschaft auch in den kommenden Jahren ausbauen konnte.»

Adrien Fourmaux, Vierter in der Gesamtwertung, sagte: «Ich denke, wir können wirklich glücklich sein, denn es war an den ersten Tagen nicht so einfach, Dritter zu sein! Ich denke, dass wir in Anbetracht dessen ein wirklich gutes Tempo gezeigt haben, dicht an den Spitzenreitern drangeblieben sind und heute am Sonntag mit den Top-Jungs gekämpft haben, die um den Sieg kämpfen. Es war eine fantastische Rallye, eine wirklich gute Atmosphäre, alle Fans haben zugeschaut, es ist wirklich schön. Das Auto war perfekt, es gab überhaupt keine Probleme und wir sind mit unserer Leistung zufrieden. Es gibt uns Zuversicht für die nächste Rallye auf Sardinien.»

Grégoire Munster, der am Sonntag ausschied, meinte: «Die Rallye Portugal endete nicht gut für uns, wir landeten neben dem Ölwannenschutz im Graben. Leider konnten wir nicht weiterfahren. Alles in allem haben wir bei dieser Rallye viel gelernt. Durch die Öffnung der Straße am Samstag mussten wir vieles wegkehren. Es war nicht einfach, aber es war eine gute Erfahrung für uns. Wir sahen auch, wie sich unsere Zeiten im Laufe des Wochenendes auf den zweiten Durchgängen verbesserten, bei einer Rallye, die für uns im Grunde neu war. Wir hatten das Gefühl, dass dies ein gutes Training war und wir hatten ein gutes Gefühl im Auto». (M-Sport)

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:41:32.3 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 7,9 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:09,8 4 Fourmaux/Coria (F), Ford + 1:47,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:48.9 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 6:36,0 7 Gryazin/Aleksandrov (BG), Citroën + 11:48.4 8 Solans/Sanjuan (E), Toyota + 11:52,9 9 McErlean/Fulton (IRL), Skoda + 11:56,1 10 Joona/Hussi (FIN), Skoda + 13:40.3

Fahrer-WM - Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 110 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 86 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 79 4 Adrien Fourmaux (F), Ford 71 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 49 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 36 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 10 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12