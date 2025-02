Schönborn gewinnt Showdown und fährt weiterhin WRC3

Im M-Sport Ford nach Erfolg in Schweden Claire Schönborn weiter in der WRC3 dabei

Das große Nachwuchstalent Claire Schönborn fährt komplette restliche FIA-Junior WRC-Rallye-Saison für M-Sport Ford nach eindrucksvoller Leistung bei der finalen Entscheidung bei der Rallye Schweden.

Die Hunsrückerin hat sich einen voll finanzierten Startplatz für die verbleibenden vier Läufe der diesjährigen FIA Junior WRC gesichert, nachdem sie das Beyond Rally Women's Development Programme bei der Rallye Schweden gewonnen hat.

Die Initiative, die 2024 von WRC Promoter ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, die weibliche Beteiligung auf den Topebenen des Rallyesports zu erhöhen und aufstrebenden Fahrerinnen eine Perspektive zu bieten. Die 25-jährige Claire Schönborn ist die erste Gewinnerin des bahnbrechenden Programms. Sie erhält nun einen Platz in einem Ford Fiesta Rally3 für den Rest der Junior WRC Saison.

Die erfolgreiche Rennfahrerin im nationalen Berg-Automobilsport nahm im Spätsommer des vergangenen Jahres an einer Ausscheidung der WRC-Initiative mit fast 100 Teilnehmerinnen teil. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden schließlich 15 Fahrerinnen zu einem dreitägigen Assessment-Verfahren in der Zentrale von M-Sport Polen in Krakau (Polen) eingeladen. Dort wurde Schönborn zusammen mit der Belgierin Lyssia Baudet und der Finnin Suvi Jyrkiäinen für die nächste Stufe des Auswahlverfahrens bestimmt.

Das Trio trat im Oktober bei der Zentral-Europa-Rallye an, wo ursprünglich schon die Siegerin ermittelt werden sollte. Schönborn und Baudet lieferten beim WM-Lauf jedoch nahezu identische Leistungen ab. Dies veranlasste die Organisatoren die Entscheidung auf die Rallye Schweden auszudehnen, um auf schwierigen Eis- und Schneeterrain den finalen Shut Out auszufahren.

Schönborn meisterte die Herausforderung und gewann an der Seite ihrer Beifahrerin Jara Hain mit fast drei Minuten Vorsprung auf Baudet den begehrten Preis.

«Es ist einfach unglaublich», schwärmte Schönborn. «Im Moment ist es noch schwer zu begreifen, was wir erreicht haben. Es war ein großes Vergnügen, bei der Rallye Schweden dabei zu sein. Wir sind so glücklich, dass wir ohne Schaden ins Ziel gekommen sind - was das Hauptziel gewesen war. Jetzt beginnt die harte Arbeit, um für den Rest der Saison in der Junior-WM erfolgreich dabei zu sein!»

Peter Thul, WRC Promoter's Senior Director of Sport und Vorsitzender des Beyond Rally Women's Driver Development Programms, lobte Schönborns Leistung: «Das ist genau das, was wir mit dem Beyond Rally Women's Driver Development Programme erreichen wollen - talentierte Fahrerinnen auf ihrem Weg an die Spitze zu identifizieren und zu unterstützen. Claire hat in Schweden eine sehr beeindruckende Leistung gezeigt. Ihr Aufstieg in die FIA Junior WRC ist wohlverdient. Wir wünschen ihr viel Glück für die verbleibenden Runden in dieser Saison».

Die erste weitere Herausforderung wartet für Schönborn nun beim zweiten Lauf der FIA Junior WRC mit der Rally de Portugal vom 15. bis 18. Mai 2025.