Portugal-Auftakt: Elfyn Evans gewinnt Super Stage

Toyota-Pilot Evans liegt bei der Rallye Portugal am Donnerstagabend nach der ersten Wertungsprüfung knapp in Führung.

Nach der WP1-Figueira da Foz liegt der WM-Führende Evans mit 0,2 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sébastien Ogier und Ott Tänak.

Die Eröffnungsetappe, ausgetragen an der nahe der Küste gelegenen Forte de Santa Catarina, wurde auf einem 2,94 Kilometer-Parcours ausgefahren. Tausende von Fans verfolgten von den umliegenden Tribünen und der Promenade aus, wie sich die Topstars des Sports ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen auf der einzigen Asphaltstrecke der diesjährigen Rallye Portugal lieferten.

Evans, der mit 43 Punkten Vorsprung in den fünften Lauf der Rallye-WM startete, führt das Feld an. Der Brite wird als Erster auf die Schotterpisten gehen, wenn es am Freitag ernsthaft losgeht. Das bedeutet, dass er für seine Verfolger den losen Untergrund fegen muss - eine Aufgabe, die ihm in der Vergangenheit immer wieder zum Verhängnis wurde.

«Es wird morgen ein harter Tag, das ist sicher», gab der zweifache Saisonsieger zu. «Wir müssen einfach versuchen, das beste aus der Situation zu machen. Von vorne zu gewinnen, war in der Vergangenheit nicht meine Spezialität. Ich will morgen einfach gut fahren kann, ein gutes Gefühl aufbauen, das ist die Priorität».

Ogier und Tänak teilten sich den zweiten Platz für Toyota bzw. Hyundai, während die Hyundai-Kollegen Adrien Fourmaux und Thierry Neuville den Rest der ersten fünf Plätze unter sich ausmachten - getrennt durch nur zwei Zehntelsekunden.

Rally Islas Canarias-Sieger Kalle Rovanperä, der Zweite in der Gesamtwertung, beendete den Abend mit 0,7 Sekunden Rückstand auf Neuville als Sechster. Ihm folgte das Toyota-Duo Takamoto Katsuta und Sami Pajari. WRC2-Pilot. Nikolay Gryazin (Skoda) und Martiņs Sesks (M-Sport Ford) komplettieren die Top Ten.

Den Shakedown am morgen hatte Sesks für sich entscheiden können.