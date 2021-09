Vier Einladungen für 24h Le Mans 2022 stehen fest

Für die 90. Ausgabe der 24h Le Mans im Jahre 2022 können bereits vier Teilnehmer eingeplant werden. Diese ergeben sich aus den Ergebnissen des Klassikers 2021 und dem Tabellenstand in der ELMS bzw. des LMC.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2022 sind die 24 Stunden von Le Mans (nach derzeitigem Stand) für das Wochenende des 11./12. Juni vorgesehen.

Je nach dem, ob dann wieder die beiden temporären Boxen aufgestellt werden oder nicht, sind entweder 60 oder 62 Fahrzeuge am Start. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2022 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM.

Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2022. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund der erzielten Ergebnisse aus der Saison 2021 vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen, wie beispielsweise die Vollsaison-Teilnahme in einer ACO-Rennserie.

Die ersten beiden dieser Einladungen wurden gleich durch die 2021er Ausgabe der 24h Le Mans verteilt. Denn die Sieger in der LMP2-Klasse und in der GTE-Am-Wertung wurden mit einem Ticket für die nächstjährige Ausgabe prämiert. In der LMP2 triumphierte das belgische Team WRT mit dem Oreca 07. In der GTE Am lag AF Corse mit einem Ferrari 488 GTE Evo beim Klassiker ganz vorne.

Durch das gerade abgelaufene Wochenende der European Le Mans Series (ELMS) bzw. des Le Mans Cups (LMC) in Spa-Francorchamps können nun noch zwei weitere Teilnehmer ergänzt werden. Denn durch den Laufsieg von Robert Kubica/Louis Delétraz/Ye Yifei gewann das belgische Team WRT beim Heimspiel vorzeitig den Titel in der LMP2-Klasse der ELMS, der ebenfalls für ein LM-Ticket gut ist.

Auch der GT3-Titel im Le Mans Cup wurde bereits vorzeitig errungen. Hier konnte das italienische Ferrari-Team Iron Lynx am Wochenende in Spa-Francorchamps jubeln. Da 2022 aber noch keine GT3-Boliden in Le Mans zugelassen sind, hat die Einladung in der GTE-Am-Klasse Gültigkeit.

Durch die ELMS werden nach dem Saisonfinale im Oktober in Portimão noch weitere LM-Tickets verteilt. Auch über die amerikanische IMSA-Serie und die im Winter ausgetragene Asian Le Mans Series sind noch Einladungen für den nächstjährigen Klassiker an der französischen Sarthe zu ergattern. Um das Feld dann auf die 60 (bzw. 62) Fahrzeuge aufzufüllen, gibt es beim ACO ein Auswahlkomitee, welches die über die Verteilung der entsprechenden Einladungen entscheidet.