24h Le Mans: Bestzeit beim Testtag geht an Toyota

Top-Favorit Toyota lag beim offiziellen Test zu den 24 Stunden von Le Mans an der Spitze des Feldes. Glickenhaus aber nur knapp geschlagen. Corvette in der GTE-Pro-Klasse ganz vorne. United Autosports mit LMP2-Bestzeit.

Der offizielle Vortest zur 2022er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans ist beendet: Am Ende eines tendenziell eher wenig ereignisreichen Tages stand eine Bestzeit für Toyota zu Buche. Diese fuhr José María López in der Nachmittagssession. Der Argentinier, der gemeinsam mit Mike Conway und Kamui Kobayashi startet, umrundete den 13,626 Kilometer langen Kurs an der französischen Sarthe in 3:29,869 Minuten.

Die Zeit ist ungefähr vergleichbar mit dem Bestwert des Vorjahres, als der Glickenhaus 007 LMH von Olivier Pla 3:29,115 Minuten schaffte. Die LMP1, die bis ins Jahr 2020 die Spitze in Le Mans ausmachten, waren jedoch über zehn Sekunden schneller unterwegs. López sorgte zudem für ein vorzeitiges Ende des Testtages, als er rund zwei Minuten vor Ende der Session leicht von der Strecke rutschte.

Platz zwei am 2022er Testtag ging an Romain Dumas, der im Glickenhaus 3:30,104 Minuten erzielte. Der Franzose teilt sich den amerikanischen Boliden mit Luís Felipe Derani und dem bereits angesprochenen Olivier Pla. Dahinter folgte der zweite Toyota, in dem Ryo Hirakawa (fährt zusammen mit Sébastien Buemi und Brendon Hartley) eine Zeit von 3:30,490 Minuten drehte. Der zweite Glickenhaus mit Ryan Briscoe, Franck Mailleux und Richard Westbrook komplettierte mit 3:30,822 Minuten die Top Vier.

In der GTE-Pro-Klasse ging die Spitze an Corvette. Hier fuhr Alexander Sims in der zweiten Session eine Zeit von 3:54,001 Minuten. Knapp geschlagen auf Rang zwei landete der Ferrari 488 GTE Evo von Miguel Molina, Antonio Fuoco und Davide Rigon, der 3:54,037 Minuten erzielte. Platz drei ging an den Porsche 911 RSR von Gianmaria Bruni, Richard Lietz und Frédéric Makowiecki mit 3:54,263 Minuten.

Die Spitze in der GTE Am markierte der Ferrari 488 GTE Evo von Kessel Racing, mit Takeshi Kimura, Frederik Schandorff und Mikkel Jensen durch eine Zeit von 3:54,827 Minuten, die Jensen fuhr. In der LMP2-Klasse lag der Oreca 07 von United Autosports USA (Philip Hanson/Filipe Albuquerque/William Owen) mit 3:32,099 Minuten an der Spitze.