24h Le Mans: Erste Einladungen für 2023 schon bekannt

Ferdinand Habsburg und der Schweizer Louis Deletraz gewinnen den LMP2-Fahrertitel in der ELMS 2022. Ihr Team Prema Racing kann sich über eine Einladung zu den 24h Le Mans 2023 freuen - genauso wie diese Teams.

Großer Erfolg für Ferdinand Habsburg: Der schnelle Österreicher wurde gemeinsam mit dem Schweizer Louis Deletraz LMP2-Meister der European Le Mans Series (ELMS) 2022. Im Oreca 07 vom italienischen Rennstall Prema Racing gewann das Duo vier von sechs Saisonläufen (Paul Ricard, Imola, Barcelona und auch das am abgelaufenen Wochenenden ausgetragene Rennen in Portimão). Bei den ersten drei Siegen saß Lorenzo Colombo als dritter Pilot mit im Cockpit. Beim Triumph in Portimão war Juan Manuel Correa der Teamkollege.

Somit gewann Prema Racing auch den Team-Titel der ELMS und erhält eine Einladung zu den 24h Le Mans 2023. Auch das in der LMP2-Wertung zweitplatzierte Team Panis Racing wird mit einem Le-Mans-Ticket für 2023 bedacht. Die ELMS verteilt aber nicht nur an LMP2-Teams Einladungen für den großen Langstrecken-Klassiker in Westfrankreich. Es kann sich auch der LMP3-Champion Cool Racing freuen (Ticket zählt in Le Mans dann in der LMP2) - genauso wie die ersten drei GTE-Teams der ELMS-Abschlusstabelle. Das sind Proton Competition, Kessel Racing und Iron Lynx.

Auch der GT3-Meister des Le Mans Cup (das ist die Rahmenrennserie im ELMS-Programm) erhält eine Einladung für die 24h Le Mans 2023, die dann für die GTE-Klasse gilt. Hier ging der Titel an GMB Motorsport aus Dänemark.

Durch die weitreichende Kooperation zwischen dem Le Mans-Veranstalter ACO und der amerikanischen IMSA-Serie werden auch dort stets Le Mans-Tickets vergeben. Wer genau die IMSA-Tickets für Le Mans erhält, wählt die IMSA anhand eigener Kriterien selbst aus. Zumeist wurden die Champions des Jim Trueman Award und des Bob Akin Award (Unterwertungen der IMSA für Amateure) bedacht. In der Vergangenheit gingen die Tickets aber auch schon an andere IMSA-Player. Für die Le Mans-Ausgabe 2022 hatte die IMSA sogar eine dritte Einladung zur Verfügung gestellt bekommen. Somit muss die genaue Reglung für die IMSA-Einladungen noch abgewartet werden.

Nicht zuletzt werden auch der LMP2-, LMP3- und GT-Champion in der Asian Le Mans Series mit Einladungen versehen. Die AsLMS fährt aber erst im anstehenden Winter. Alle genannten Einladungen sind zudem an diverse Bedingungen geknüpft - beispielsweise eine zukünftige Vollsaison-Teilnahme in einer ACO-Meisterschaft. Außerdem steht es den Teams natürlich frei, die Einladung tatsächlich einzulösen.