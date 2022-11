Formel-1-Alpine-Neuling Pierre Gasly: Auch Le Mans? 17.11.2022 - 13:08 Von Gerhard Kuntschik

© LAT Pierre Gasly unten vielen Fans

In der Saison 2023 wird Pierre Gasly in der Formel 1 für Alpine antreten. Alpine entwickelt zudem gerade einen LMDh für die WEC und Le Mans, was für den Franzosen von Interesse sein könnte.