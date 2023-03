Weitere Stimmen zum Auftakt der FIA WEC in Sebring

Toyota feierte beim ersten Saisonlauf 2023 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Sebring einen lockern Doppelsieg. Nur Ferrari konnte einigermaßen mithalten. Das sagen die Fahrer zum Rennen in Florida.

Die FIA WEC ist in die Saison 2023 gestartet – und alles ist eigentlich wie immer. Denn die beiden Toyota holten einen starken Doppelsieg. Zumindest zu Rennbeginn (und nach der Pole-Position auch in der Qualifikation) war Ferrari aber ein ebenbürtiger Gegner. Auch Cadillac konnte mit dem Heimspiel in Florida zufrieden sein. Porsche war zu langsam und Peugeot musste die nächste Schlappe einstecken. Hier nun ein paar weitere Stimmen zum Renngeschehen.

Mike Conway - Sieger im Toyota GR010 Hybrid

«Es ist ein fantastisches Ergebnis, die Saison mit einem Doppelsieg für das Team zu beginnen. Das Rennen war sehr eng zwischen unseren beiden Autos, daher freue ich mich sehr über den Sieg. Sebring ist eine sehr knifflige und holprige Strecke, auf der man leicht einen Fehler machen kann. Aber jeder im Auto Nr. 7 hat alles richtig gemacht. Kamui und José haben einen hervorragenden Job erledigt. Am Ende war es für mich emotional, weil ich an meinen Vater dachte, der vor einem Jahr verstorben ist. Dieser hier war für ihn.»

Brendon Hartley - Platz zwei im Toyota GR010 Hybrid

«Es ist ein großartiges Ergebnis für das gesamte Team. Ich freue mich unglaublich für alle, die so hart dafür gearbeitet haben. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass das Auto mit der #8 Zweiter wurde, weil es ein so enges Rennen war und wir so lange in Führung lagen. Wir hatten ein bisschen Pech, aber herzlichen Glückwunsch an die #7-Crew zum Sieg. Am Ende lagen nach einem so harten Rennen nur zwei Sekunden zwischen den beiden Autos, was zeigt, was das Team hier geleistet hat.»

Miguel Molina - Platz drei im Ferrari 499P

«Es war wie erwartet ein herausforderndes Rennen, aber letztendlich haben wir es auf das Podium geschafft und viel Nervenkitzel erlebt. Die Ziellinie mit den beiden Hypercars zu überqueren, war eine hervorragende Leistung für das gesamte Team, das in den letzten Monaten intensiv gearbeitet hat. Wir wissen, dass wir Raum für Verbesserungen haben, aber wir werden weiterhin mit Bescheidenheit und Entschlossenheit daran arbeiten.»

Alex Lynn - Platz vier im Cadillac V-Series.R

«Ohne Zweifel ist es ein starker und positiver Tag für Cadillac Racing. Wir sind mit einem vierten Platz in die WEC gestartet. Dies ist das erste Mal, dass alle an einem brandneuen Programm zusammenarbeiten. Gegen ein so starkes Team wie Ferrari um zehn Sekunden das Podium zu verlieren, ist einfach ein fantastischer Start, bei dem es noch so viel zu verbessern gibt. Wir sind ein Team, das Gutes erreichen will - und obwohl wir es als gutes Ergebnis respektieren, haben wir das Gefühl, dass wir mehr wollen.»

Laurens Vanthoor - Platz sechs im Porsche 963

«Kein einfaches Rennen für uns. Am Anfang haben wir versucht, gegen den Cadillac zu kämpfen. Das hat teilweise geklappt, aber am Ende waren sie zu stark für uns. Im Moment ist es das Maximum. Wir müssen jetzt gucken, wo uns der Speed fehlt, und hart daran arbeiten, uns zu verbessern.»

Paul di Resta - Platz 31 im Peugeot 9X8

«Es war ein sehr hartes und herausforderndes Rennen. Wir haben viele Probleme identifiziert - und wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Es ist jetzt eine starke Kategorie und wir müssen uns der Realität stellen. Wir müssen weiter zusammenarbeiten und unser Bestes geben. Es ist eine große Herausforderung, hierher zu kommen. Ich weiß, was es braucht, um zu versuchen, dieses Rennen zu gewinnen. Jetzt müssen wir nachbesprechen. Wir werden in 10 Tagen wieder testen gehen.»