Jacques Villeneuve kurz vor 24h Le Mans ausgetauscht

Der Formel-1-Weltmeister von 1997 sollte die 24 Stunden von Le Mans eigentlich im Vanwall Vandervell 680 in der Hypercar-Klasse bestreiten. Doch nun fährt Tristan Vautier zusammen mit Tom Dillmann und Esteban Guerrieri.

Kurzfristige Änderung im Vorfeld der 24 Stunden von Le Mans: Das Floyd Vanwall Racing Team hat Tristan Vautier als dritten Fahrer neben Tom Dillmann und Esteban Guerrieri bestätigt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Jacques Villeneuve beim Klassiker an der französischen Sarthe nicht im Vanwall Vandervell 680 sitzen wird.

Villeneuve hatte die drei ersten WEC-Läufe in Sebring, Portimão und Spa-Francorchamps bestritten, dabei aber teilweise eine recht unglückliche Figur gemacht und konnte zudem auch nicht den Speed seiner Kollegen mitgehen. Das Team hat offiziell jedoch keine Aussage getroffen, was die Gründe für die Nicht-Nominierung sind. Zudem ist unklar, ob der Kanadier beim WEC-Lauf in Monza im Juli wieder im Cockpit sitzen wird.

Tristan Vautier ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Der Franzose gilt als schneller Prototypen-Pilot und hat vor allem in der IMSA-Serie eine starke Performance geboten. 2021 gewann er im Cadillac DPi beispielsweise die 12h Sebring. In Le Mans fuhr er tatsächlich bislang erst einmal. Das war 2022 im Oreca 07 in der LMP2-Klasse für den ARC Bratislava.