Zwei Einladungen für 24h Le Mans 2024 über die AsLMS

Die Asian Le Mans Series wir auch im Winter 23/24 wieder ausgetragen. Fünf Rennen stehen auf dem Programm. Sepang ist zurück im Kalender. Zudem gibt es zwei Tickets für die 24h Le Mans. Vorläufige Entrylist mit 39 Autos.

Im Universum des Le Mans-Veranstalters ACO (Automobile Club de l’Ouest) existiert auch die Asian Le Mans Series. Das kontinentale Championat wird üblicherweise über die Wintermonte ausgetragen und zieht somit viele Teams an, die sonst in der European Le Mans Series (ELMS) oder auch anderen europäischen Serien unterwegs sind. In der Saison 2023/24 wurde der Kalender der AsLMS auf fünf Rennen erweitert.

Zurück ist Sepang. Die Strecke in Malaysia (bzw. der ganze südostasiatische Raum) wurde in den letzten Jahren ausgelassen, da die AsLMS lediglich im Golf-Raum antrat. Doch ab der anstehenden Saison ist der Kalender nun wieder etwas weiter gefasst. Sepang bildet am 2. und 3. Dezember 2023 mit gleich zwei Rennen den Saisonauftakt. Am 4. Februar 2024 wird dann in Dubai gefahren. Das Saisonfinale steigt dann mit zwei Rennen (10. und 11. Februar 2024) in Abu Dhabi.

Der ACO hat auch bereits eine erste vorläufige Entrylist herausgegeben. Diese besteht aus 39 Fahrzeugen. Um die Gesamtsiege fahren in der AsLMS die LMP2. Dort sind elf Oreca 07 eingeschrieben. Aus deutschsprachiger Sicht von Bedeutung ist sicherlich Proton Competition. Der Rennstall aus Süddeutschland hat zwei Oreca genannt. Die LMP3-Klasse besteht aus fünf Ligier JS P320.

Den Großteil des Feldes macht mit 23 Autos die GT-Klasse aus. Diese besteht aus GT3-Boliden - und entsprechend groß ist (wie üblich) die Vielfalt. Mit Getspeed, Attempto Racing, Leipert Motorsport, Herberth Motorsport, Project 1 und dem Team Motopark sind hier namhafte deutsche Rennställe mit von der Partie. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.

Highlight der AsLMS ist auch in der Saison 23/24 wieder die Tatsache, dass es zwei Einladungen zu den 24h Le Mans 2024 zu gewinnen gibt. Diese gehen an den LMP2- und an den GT-Champion. Der LMP3-Champion wird jedoch nicht mehr mit einer Einladung zum großen Klassiker an der französischen Sarthe prämiert. Er erhält aber Priorität, wenn es um die Verteilung der Startplätze für das 2024er Road to Le Mans-Rennen geht. Dieses Event wird stets im Rahmenprogramm der 24h Le Mans ausgetragen.