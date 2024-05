Felipe Drugovich fährt bei 24h Le Mans 2024 Cadillac

Der schnelle Brasilianer wird in diesem Jahr an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen und im Cadillac V-Series.R von Whelen Cadillac Racing gemeinsam mit Landsmann Luis Felipe Derani und Jack Aitken antreten.

Das Fahrerfeld für die 2024er Ausgabe der 24h Le Mans füllt sich immer mehr. Nun ist klar, wer den Cadillac V-Series.R von Whelen Cadillac Racing (dabei handelt es sich eigentlich um Action Express Racing) fährt. Bislang waren hier lediglich Luis Felipe Derani und Jack Aitken bestätigt. Als dritter Pilot kommt nun Felipe Drugovich hinzu.

«Ich bin erst 23 Jahre alt und habe dank Action Express und Cadillac die bisher größte Chance in meiner Rennwagenkarriere», so Drugovich. «Die 24 Stunden von Le Mans lassen sich nicht in Worte fassen, so groß ist ihre Magie und Bedeutung für Autos im Allgemeinen und den Motorsport im Besonderen. Ich habe die Gelegenheit, diese 100-jährige Geschichte zum ersten Mal mit AXR und Cadillac zu erleben.»

Drugovich holte 2022 den Titel in der Formel 2 und ist zudem aktuell auch Reservepilot von Aston Martin in der Formel 1. Um weiterhin im Wettbewerbsmodus zu bleiben, fährt er in der ELMS-Saison 2024 den Oreca 07 von Vector Sport. «Felipe ist schon seit ein paar Jahren auf unserem Radar», verrät Gary Nelson (Teammanager von Action Express Racing). «Nachdem wir ihn kürzlich in der ELMS bei einem Sportwagenrennen gesehen hatten, gab es endlich die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und mit ihm bei einigen Simulatortests zusammenzuarbeiten. Wir waren beeindruckt von seiner Reife, Disziplin und seinem Wissen.»

Cadillac tritt 2024 (wie übrigens auch 2023) mit drei V-Series.R bei den 24h Le Mans an. Neben dem Auto von Whelen Cadillac Racing (Action Express Racing) sind auch noch zwei Boliden von «Cadillac Racing» am Start. Hinter Cadillac Racing steckt im Grunde Chip Ganassi Racing.