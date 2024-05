Hypercars mit Show-Runde in Innenstadt von Le Mans

Die neun verschiedenen Hypercars, die 2024 an den 24h Le Mans teilnehmen, werden nach der technischen Abnahme auf einem speziellen Kurs durch die Innenstadt von Le Mans fahren. Auch das Siegerauto von 1924 dabei.

Nicht mehr lange, dann steht der ganz große Sportwagen-Klassiker an. Am 15./16. Juni 2024 bilden die 24h von Le Mans das große Highlight der FIA WEC. Auch das Event in Le Mans an sich hat Langstrecken-Charakter. Denn es beginnt schon über eine Woche vor dem Rennstart - beispielsweise am Freitag (7. Juni) und Samstag (8. Juni) mit der technischen Abnahme der Fahrzeuge in der Innenstadt von Le Mans.

Im Anschluss an die Überprüfung, die auch Le Pesage (das Wiegen) genannt wird, gibt es ein ganz besonderes Schmankerl. Denn einige Fahrzeuge werden am Samstag ab 15:30 Uhr eine Art Parade auf einem speziellen 2,1 Kilometer langen Kurs durch die Innenstadt von Le Mans fahren - natürlich nicht Vollgas, sondern in einem angepassten Tempo.

Der geplante Kurs verläuft vom Quai Louis Blanc bei der römischen Stadtmauer über die Rue Gambetta, den Place de la République, den Boulevard René Levasseur, den Place des Jacobins und durch den Tunnel Wilbur Wright.

Bei den 24h Le Mans treten 2024 bekanntlich Hypercars von neun Marken an. Alle neun Modelle werden bei der Show-Runde dabei sein. Das sind der #2 Cadillac V-Series.R, der #5 Porsche 963, der #7 Toyota GR010 Hybrid, der #11 Isotta Fraschini Tipo6-C, der #19 Lamborghini SC63, der #20 BMW M Hybrid V8, der #36 Alpine A424, der #51 Ferrari 499P und der #94 Peugeot 9X8.

Außerdem fährt auch noch der #14 Oreca 07 aus der LMP2-Klasse mit. Aus der LMGT3 kommen noch der #27 Aston Martin Vantage AMR LMGT3, der #46 BMW M4 LMGT3, der #77 Ford Mustang LMGT3, der #78 Lexus RC F LMGT3, die #82 Corvette Z06 LMGT3.R, der #85 Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 und der #95 McLaren 720S LMGT3 Evo hinzu. Begleitet wird das Feld von einem speziellen historischen Auto: Dem Bentley 3 Litre Sport, der 1924 die 24h Le Mans gewinnen konnte.