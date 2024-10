Ab 13. November 2024: Tickets für 24h Le Mans 2025

Der Le Mans-Veranstalter ACO hat mitgeteilt, dass es ab 13. November 2024 mit dem Verkauf für Eintrittskarten zu den 24h Le Mans 2025 losgehen soll. ACO-Mitglieder sollen schon ab 6. November 2024 ordern können.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der große Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. 2024 traten neun Hersteller in der großen Hypercar-Klasse an und sorgten für Unterhaltung. Derzeit ist auch der Zuschauerzuspruch in Le Mans extrem hoch. 2024 gab es einen Rekord mit 329.000 Zuschauern. Für 2025 ist das Rennen auf den 14./15. Juni angesetzt. Nun hat der ACO mitgeteilt, dass es ab dem 13. November 2024 Eintrittskarten zu erwerben geben soll (alle Infos natürlich ohne Gewähr).

Der 13. November 2024 wäre für den Verkauf von Tickets an die breite Öffentlichkeit bestimmt. ACO-Mitglieder könnten sich sogar schon ab dem 6. November 2024 um Tickets bemühen. Sowohl für ACO-Mitglieder als auch für Nichtmitglieder ist die Anzahl der Eintrittskarten jedoch beschränkt.

Durch das große Interesse gab es in den letzten Jahren bereits viele enttäuschte Gesichter bei den Fans. Viele hatten keine Tickets mehr erhalten, da die gewünschten Plätze bereits ausverkauft waren.

Der ACO hat zudem angekündigt, neue Zuschauerbereiche, Tribünen und Fanzonen zu entwerfen, um den Komfort der Zuschauer weiter zu verbessern. Weitere Gastronomiebereiche und Toiletten wären ebenfalls geplant. Informationen dazu sollen später bekannt gegeben werden.